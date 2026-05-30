La mamá de Agostina Vega sufrió una descompensación y fue trasladada a un hospital

Melisa Heredia presentó un cuadro de deshidratación, en el séptimo día de búsqueda de la adolescente de 14 años. "Esto es producto del estrés", indicó Miguel, su padre.

La mamá de Agostina Vega, Melisa Heredia, fue trasladada en una ambulancia a un hospital de la ciudad de Córdoba, luego de sufrir un cuadro de deshidratación durante las primeras horas de la tarde del sábado, en el marco del séptimo día de búsqueda de su hija.

"La trasladaron porque tenía un cuadro de deshidratación y no podían tratarla en el domicilio. Ahora nos van a decir en el hospital la causa, pero ella es celíaca. La van a evaluar ", explicó su padre, Miguel, en diálogo con los medios.

"Esto es producto del estrés, además mi hija come poco" , indicó el hombre ante la consulta del periodista de C5N Bernardo Magnago, quien aseguró que "la familia decidió aislarse, no ver televisión ni responder mensajes de redes sociales".

El inconveniente que presentó Heredia se suma al acontecido el viernes a la tarde , cuando luego de la marcha que se realizó en la capital cordobesa, en un clima de extrema tensión y dolor, sufrió una descompensación.

"Estoy desesperada. Por favor, necesito que aparezca", aseguró la mamá de la menor, que fue vista por última vez el sábado 23 por la noche.

El papá de Agostina aseguró que Claudio Barrelier no actuó solo: "Hay cómplices"

papa de agositna

Gabriel Vega, padre de la joven de 14 años que hace una semana se encuentra desaparecida en Córdoba, habló de la causa este sábado por primera vez y aseguró que Claudio Barrelier, principal sospechoso y único detenido, no actuó solo. "Hay cómplices", señaló, previo a cuestionar la actitud de la madre: “Si tiene más información que la diga y que se haga cargo".

El hombre detalló que se enteró de la desaparición de su hija por un llamado del padrino de Agostina, cuando se encontraba pasando el fin de semana con su esposa y amigos en Merlo, San Luis: "Me agarró una crisis de nervios tremenda".

Al llegar a la provincia el lunes, reveló que comenzó una búsqueda por su parte: “Me puse a investigar quien era Claudio (Barrelier) porque de la otra parte no me daban información. Así que así conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con el tipo, hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice y la verdad es que son bastante duras".