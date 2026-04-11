11 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Con un equipo alternativo, Boca pierde desde el arranque con Independiente en La Bombonera

El entrenador Claudio Úbeda decidió hacer 11 cambios con respecto a la formación que debutó con un triunfo en Chile por Copa Libertadores. En el arco, vuelve Agustín Marchesín tras superar un desgarro.

Por
Barinaga

Barinaga, de Boca, escapa ante la marca de Abaldo, autor del gol del Rojo.

Boca recibe al Rojo de Avellaneda.

Boca recibe al Rojo de Avellaneda.

Luciano Acuña
Paredes: gol y figura en su debut en Copa Libertadores.
Te puede interesar:

Boca y un gran debut en la Copa Libertadores: le ganó 2-1 a Universidad Católica en Chile

El entrenador Claudio Úbeda pateó el tablero e hizo una rotación total del equipo para priorizar la Copa Libertadores y el Superclásico frente a River de la próxima semana. Así, el Sifón dispuso de 11 cambios respecto al equipo que viene de ganar 2-1 frente a Universidad Católica en Chile.

La principal novedad pasa por el regreso de Agustín Marchesín, arquero titular del Xeneize, quien se recuperó rápidamente de un desgarro grado 3, y quiere recuperar ritmo de cara al duelo frente al Millonario en el Monumental: ingresará por Leandro Brey. Mientras que la defensa, será la misma de la fecha pasada frente a Talleres en Córdoba: Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2043092159830655088&partner=&hide_thread=false

En cuanto al mediocampo, el capitán Leandro Paredes deberá cumplir una fecha de suspensión: en lugar ingresará el juvenil Camilo Rey Domenech. Mientras que Ander Herrera y Tomás Belmonte reemplazarán a Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. Mientras que en ataque, reaparecerán en un equipo titular Alan Velasco, Ángel Romero Milton Giménez.

En la vereda de enfrente, el Rojo de Avellaneda viene dulce tras superar a Racing de local y el entrenador Gustavo Quinteros meterá tres variantes para buscar los tres puntos de visitante. Regresa el uruguayo Matías Abaldo, tras cumplir una fecha de suspensión, por el lesionado Santiago Montiel. Mientras que Mateo Pérez Curci le ganó el duelo a Lautaro Millán en el mediocampo. Arriba, el chileno Maxi Gutiérrez irá por el juvenil Facundo Tucu Valdez.

Boca vs. Independiente en La Bombonera: las formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida; Camilo Rey Domenech, Ander Herrera, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Ángel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Ignacio Malcorra; Maxi Gutiérrez, Gabriel Avalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Mirá el gol del partido entre Boca e Independiente por la fecha 14 del Apertura

Embed

Noticias relacionadas

Uno de los goles más recordados en Superclásicos.

Maradona eterno: se cumplen 45 años del golazo al Pato Fillol en Boca-River

De promesa en Independiente a empresario en Estados Unidos.

¿De qué jugador se trata? Pasó por Independiente, jugó en Finlandia y hoy vive en Estados Unidos

Gallardo estuvo en el duelo entre Real Sociedad - Alavés.
play

La vuelta de Gallardo: reapareció en un estadio y disfrutó del golazo de un jugador que dirigió en River

El exjugador manejaba con un alto nivel de alcohol en sangre.
play

Llegó a ser una promesa en Boca pero deberá ir a prisión: su imprudencia al volante costó dos vidas

Marcelo Sarmiento fue campeón con Talleres en una competencia internacional histórica.
play

El jugador que salió campeón con Talleres en una copa internacional y hoy tiene una carpintería: de quién se trata

El Rojo y el Xeneize jugarán en La Boca.

Clásico en la Bombonera: Boca, sin Paredes, recibe a Independiente

Rating Cero

La argentina fue confirmada como una de las candidatas en el casting de Atlanta.

Eva de Dominici está a un paso de ser la nueva villana en la secuela de Superman

La banda inglesa anunció el lanzamiento de su disco numero 25 para este 2026.
play

Los Rolling Stones anuncian nuevo disco y lanzan el single Rough and Twisted

La actriz dijo basta a su participación en el reality de Telefe.

Se cansó: revelaron la frase con la que Andrea del Boca renunció a Gran Hermano

El escándalo entre una leyenda del fútbol de Brasil y su ex novia

Una leyenda del fútbol brasilero habría engañado a su novia con su mejor amiga: ¿quién es?

Daniel Radcliffe y su camino tras el final de la saga Harry Potter.

Qué es de la vida de Daniel Radcliffe, el actor que interpretó a Harry Potter

Yanina Latorre apuntó contra José Chatruc.

Yanina Latorre fulminó a una pareja de famosos: "Ojalá te deje"

últimas noticias

La argentina fue confirmada como una de las candidatas en el casting de Atlanta.

Eva de Dominici está a un paso de ser la nueva villana en la secuela de Superman

Hace 28 minutos
Barinaga, de Boca, escapa ante la marca de Abaldo, autor del gol del Rojo.

Con un equipo alternativo, Boca pierde desde el arranque con Independiente en La Bombonera

Hace 35 minutos
Mariela Altamirano, la madre biológica de Ángel López.

"Es urgente": el dramático mensaje de la madre de Ángel minutos antes de su muerte

Hace 1 hora
play
Ángel murió en Comodoro Rivadavia mientras estaba al cuidado de su madre biológica. 

"Lo asesinaron y se están cubriendo": la grave denuncia del abogado del padre de Ángel

Hace 1 hora
play
La banda inglesa anunció el lanzamiento de su disco numero 25 para este 2026.

Los Rolling Stones anuncian nuevo disco y lanzan el single Rough and Twisted

Hace 1 hora