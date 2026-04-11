Con un equipo alternativo, Boca pierde desde el arranque con Independiente en La Bombonera El entrenador Claudio Úbeda decidió hacer 11 cambios con respecto a la formación que debutó con un triunfo en Chile por Copa Libertadores. En el arco, vuelve Agustín Marchesín tras superar un desgarro. Por + Seguir en







Barinaga, de Boca, escapa ante la marca de Abaldo, autor del gol del Rojo. Boca recibe al Rojo de Avellaneda. Luciano Acuña

Boca pierde con Independiente, en La Bombonera, por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Apertura. El Xeneize guarda a sus titulares debido a su agenda apretada y pone un equipo alternativo frente al Rojo, que viene envalentonado tras quedarse con el clásico de Avellaneda al derrotar 1-0 a Racing. Dirige el árbitro Andrés Merlos.

El entrenador Claudio Úbeda pateó el tablero e hizo una rotación total del equipo para priorizar la Copa Libertadores y el Superclásico frente a River de la próxima semana. Así, el Sifón dispuso de 11 cambios respecto al equipo que viene de ganar 2-1 frente a Universidad Católica en Chile.

La principal novedad pasa por el regreso de Agustín Marchesín, arquero titular del Xeneize, quien se recuperó rápidamente de un desgarro grado 3, y quiere recuperar ritmo de cara al duelo frente al Millonario en el Monumental: ingresará por Leandro Brey. Mientras que la defensa, será la misma de la fecha pasada frente a Talleres en Córdoba: Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2043092159830655088&partner=&hide_thread=false ¡Vamos nosotros! pic.twitter.com/qrNtZorIkS — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 11, 2026 En cuanto al mediocampo, el capitán Leandro Paredes deberá cumplir una fecha de suspensión: en lugar ingresará el juvenil Camilo Rey Domenech. Mientras que Ander Herrera y Tomás Belmonte reemplazarán a Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. Mientras que en ataque, reaparecerán en un equipo titular Alan Velasco, Ángel Romero Milton Giménez.

En la vereda de enfrente, el Rojo de Avellaneda viene dulce tras superar a Racing de local y el entrenador Gustavo Quinteros meterá tres variantes para buscar los tres puntos de visitante. Regresa el uruguayo Matías Abaldo, tras cumplir una fecha de suspensión, por el lesionado Santiago Montiel. Mientras que Mateo Pérez Curci le ganó el duelo a Lautaro Millán en el mediocampo. Arriba, el chileno Maxi Gutiérrez irá por el juvenil Facundo Tucu Valdez.