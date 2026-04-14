Con gol de Di Lollo, Boca le gana a Barcelona de Ecuador en La Bombonera

Boca supera a Barcelona de Ecuador, en La Bombonera, por la 2ª fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El Xeneize, a días de jugar el Superclásico frente a River, pone lo mejor que tiene para seguir de racha en la máxima competencia sudamericana. Dirige el árbitro colombiano Wilmar Roldán.
Una montaña rusa de sensaciones fue el primer tiempo de Boca. Dominador absoluto del partido frente a los ecuatorianos, una mala noticia inesperada golpeó el ánimo del equipo, que iba con lo mejor que tiene para buscar la segunda victoria en el certamen internacional. Una lesión grave del arquero Agustín Marchesín encendió las alarmas en el Xeneize.
A los 9' del primer tiempo, tras un movimiento brusco, el guardameta local se lesionó la rodilla derecha y dejó la cancha entre lágrimas, en una escena que conmovió a toda La Bombonera a días del Superclásico contra River. Sin embargo, Boca se recuperó rápido del mazazo anímico y fue en búsqueda de la diferencia.
Mirá el gol del partido entre Boca y Barcelona de Ecuador
Boca vs. Barcelona de Ecuador en La Bombonera: las formaciones
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Barcelona (E): José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Luca Sosa, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Jefferson Intriago, Matías Lugo, Luis Cano; y Darío Benedetto. DT: César Farías.