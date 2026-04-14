14 de abril de 2026 Inicio
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Con gol de Di Lollo, Boca le gana a Barcelona de Ecuador en La Bombonera

El Xeneize no se guarda nada y pone lo mejor que tiene para seguir de racha en la máxima competencia de América a pocos días del trascendental cruce contra River por el Torneo Apertura. Dirige el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

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Lautaro Di Lollo marcó el gol de Boca en el primer tiempo.

Lautaro Di Lollo marcó el gol de Boca en el primer tiempo.

El capitán Leandro Paredes volvió a la titularidad.

El capitán Leandro Paredes volvió a la titularidad.

Boca recibe a Barcelona de Ecuador en La Bombonera.

Boca recibe a Barcelona de Ecuador en La Bombonera.

Luciano Acuña

Boca supera a Barcelona de Ecuador, en La Bombonera, por la 2ª fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El Xeneize, a días de jugar el Superclásico frente a River, pone lo mejor que tiene para seguir de racha en la máxima competencia sudamericana. Dirige el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

Marchesin es consolado por el capitán Leandro Paredes.
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A los 9' del primer tiempo, tras un movimiento brusco, el guardameta local se lesionó la rodilla derecha y dejó la cancha entre lágrimas, en una escena que conmovió a toda La Bombonera a días del Superclásico contra River. Sin embargo, Boca se recuperó rápido del mazazo anímico y fue en búsqueda de la diferencia.

Mirá el gol del partido entre Boca y Barcelona de Ecuador

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Boca vs. Barcelona de Ecuador en La Bombonera: las formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Barcelona (E): José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Luca Sosa, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Jefferson Intriago, Matías Lugo, Luis Cano; y Darío Benedetto. DT: César Farías.

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