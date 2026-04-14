Con gol de Di Lollo, Boca le gana a Barcelona de Ecuador en La Bombonera El Xeneize no se guarda nada y pone lo mejor que tiene para seguir de racha en la máxima competencia de América a pocos días del trascendental cruce contra River por el Torneo Apertura. Dirige el árbitro colombiano Wilmar Roldán. Por + Seguir en







Lautaro Di Lollo marcó el gol de Boca en el primer tiempo. El capitán Leandro Paredes volvió a la titularidad. Boca recibe a Barcelona de Ecuador en La Bombonera. Luciano Acuña

Boca supera a Barcelona de Ecuador, en La Bombonera, por la 2ª fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El Xeneize, a días de jugar el Superclásico frente a River, pone lo mejor que tiene para seguir de racha en la máxima competencia sudamericana. Dirige el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

Una montaña rusa de sensaciones fue el primer tiempo de Boca. Dominador absoluto del partido frente a los ecuatorianos, una mala noticia inesperada golpeó el ánimo del equipo, que iba con lo mejor que tiene para buscar la segunda victoria en el certamen internacional. Una lesión grave del arquero Agustín Marchesín encendió las alarmas en el Xeneize.

A los 9' del primer tiempo, tras un movimiento brusco, el guardameta local se lesionó la rodilla derecha y dejó la cancha entre lágrimas, en una escena que conmovió a toda La Bombonera a días del Superclásico contra River. Sin embargo, Boca se recuperó rápido del mazazo anímico y fue en búsqueda de la diferencia.

Mirá el gol del partido entre Boca y Barcelona de Ecuador Embed ¡¡GOLPEÓ EL XENEIZE!! LAUTARO DI LOLLO GANÓ POR ARRIBA Y DE CABEZA ANOTÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE BARCELONA SC EN LA BOMBONERA.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2Fb1YLScXh — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026 Boca vs. Barcelona de Ecuador en La Bombonera: las formaciones Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.