"Nunca dejen de soñar": el mensaje de Facundo Medina y la reacción de los convocados al Mundial 2026

Los jugadores argentinos eligieron las redes sociales para expresar su emoción, tras ser convocados por Lionel Scaloni para jugar en la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

El trofeo más ansiado por todas las selecciones del mundo.

Los 26 jugadores convocados por Lionel Scaloni para formar parte de la Selección argentina que disputará el Mundial 2026 no ocultaron la emoción que les generó la noticia y así lo reflejaron en sus redes sociales, donde compartieron distintos mensajes y publicaciones dedicadas a sus seguidores.

Quiénes quedaron afuera de la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Así lo hizo Facundo Medina, de 27 años, en una historia de Instagram donde mostró una foto de su infancia: "No dejen de soñar nunca, por favor", escribió. El defensor del Olympique de Marsella cumplió el sueño que tenía desde chico, cuando empezó en el fútbol, e integrará el plantel que defenderá el título conseguido hace cuatro años en Qatar.

Otro de los que se expresó en redes sociales fue Nico Paz, de apenas 21 años, quien escribió: "Un sueño hecho realidad". El jugador del Como de Italia reposteó la publicación de la AFA donde se anunciaba a los 26 convocados.

Por su parte, el jugador del Atlético Madrid Nicolas González también reposteó la publicación, a la que sumó un emoji de emoción y tres corazones para describir su alegría.

IMG_7869 La imagen que eligió AFA para anunciar a los 26 jugadores convocados.

El arquero Gerónimo Rulli, uno de los campeones de Qatar, también mostró su emoción, pero lo hizo a través de su pareja, Rocío Espósito, quien lo felicitó con los emojis de una cara emocionada y aplausos.

Asimismo, varios de los jugadores, enfocados en ir en busca de la victoria, eligieron compartir en sus cuentas personales la publicación de la AFA titulada "La cara de los 26 guerreros". Entre ellos se encuentran Nahuel Molina, Dibu Martínez, Nicolás Tagliafico y Nicolás Otamendi.