30 de mayo de 2026 Inicio
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¿Vuelven las tormentas? Cambia el pronóstico pero se mantiene la humedad y el frío polar

La niebla fue la protagonista de la última semana de mayo, junto a las bajas temperaturas y el clima húmedo. Durante el fin de semana algunas condiciones se mantendrán y el cielo permanecerá nublado, lo que podría dar paso a lloviznas y chaparrones.

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Se esperan lloviznas y chaparrones en el norte de Argentina.

Se esperan lloviznas y chaparrones en el norte de Argentina.

SMN

Mayo se despide con una semana marcada por la niebla, humedad y frío que generó complicaciones a la hora de circular en varias provincias de Argentina. A pesar de esto, el pronóstico extendido anuncia que algunas de las condiciones se mantendrán durante el fin de semana generando lloviznas y chaparrones dispersos en el norte del país.

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Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el pronóstico extendido la inestabilidad se mantendrá en la provincia de Corrientes, al límite con Chaco, afectando tanto a la capital como a Empedrado.

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Ambas localidades registran un cielo completamente cubierto con lloviznas persistentes, una humedad extrema del 99% y la visibilidad reducida a 2 kilómetros. La mañana comenzó con 16.5° y vientos leves del sur, esperándose una máxima de 22°.

El panorama meteorológico no experimentará grandes cambios de cara al domingo, consolidando un fin de semana gris, fresco y sumamente húmedo. Para la jornada dominical se anticipa la persistencia de la nubosidad y marcas térmicas muy similares a las del día previo, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 14° durante la mañana y una máxima que volverá a tocar un techo de 22° por la tarde.

Desde Meteored informaron que las "humedades relativas entre el 80 y el 100 % a lo largo de toda la Argentina". En esa línea remarcaron que "a nivel regional las condiciones tenderán a estabilizarse, manteniéndose el cielo entre parcial y mayormente nublado, sin mayores cambios en el régimen de temperatura".

¿Va a llover en CABA? El pronóstico extendido según el SMN

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires transita un fin de semana marcado por el ambiente fresco y la estabilidad meteorológica. Para lo que resta de este sábado 30, tras una mañana con neblinas, se espera una tarde parcialmente nublada con una temperatura máxima que alcanzará los 16°, descendiendo hacia la noche hasta los 14°C con cielo mayormente cubierto, pero sin probabilidades de lluvias.

CABA 30-5-26
Pronóstico extendido para CABA.

Pronóstico extendido para CABA.

El domingo 31 consolidará condiciones prácticamente idénticas. La jornada comenzará con neblinas matutinas y una mínima fría de 9°; sin embargo, el termómetro se recuperará por la tarde gracias a un cielo algo nublado, alcanzando nuevamente una máxima de 16°C antes de cerrar la noche con una temperatura de 14°.

Ranking de temperaturas en Argentina: cuál es la localidad más fría del país

El Bolsón Río Negro 3.7ºC
José María Ezeiza Buenos Aires 3.6ºC
Esquel Chubut 3.3ºC
San José de Jachal San Juan 3.1ºC
San Carlos de Bolívar Buenos Aires 2.6ºC
Perito Moreno Santa Cruz 1.6ºC
Malargüe Mendoza -2.4ºC
Chapelco Neuquén -2.4ºC
La Quiaca Jujuy -2.6ºC
Maquinchao Río Negro -3ºC

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