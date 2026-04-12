12 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Preocupa a la Selección argentina: el DT de Tottenham habló de la lesión de Cuti Romero

Roberto De Zerbi se refirió al inconveniente físico que sufrió el defensor durante el partido con Sunderland, que inquieta a Lionel Scaloni en la previa del Mundial 2026.

Por
Roberto De Zerbi y Cuti Romero.

Roberto De Zerbi y Cuti Romero.

El entrenador de Tottenham, Roberto De Zerbi, se refirió a la lesión que sufrió el defensor Cristian Romero durante la derrota con Sunderland por la Premier League y expuso su incertidumbre por la situación, que generó preocupación en la Selección argentina de cara al Mundial 2026.

CutiRomero se retiró llorando del campo de juego y fue reemplazado por KevinDanso 
Te puede interesar:

El Cuti Romero también encendió las alarmas de la Selección argentina: se lesionó y salió llorando

En una conferencia de prensa luego del partido entre Sunderland y Tottenham, De Zerbi lamentó el inconveniente físico del futbolista de 27 años: "Siento mucho la lesión de Romero. ¿Si va a estar bien? Todavía no lo sé. Me siento muy decepcionado por lo que pasó con él. Es nuestro capitán y uno de los jugadores más importantes del equipo. Espero que no sea un problema grande".

El defensor de la Selección argentina pidió el cambio a casi 20 minutos del segundo tiempo luego de un duro choque con el arquero Antonín Kinský. En ese momento, se retiró del campo de juego entre lágrimas y consolado por sus compañeros.

Embed

El impacto que preocupa a todo el cuerpo técnico argentino se produjo cuando el campeón del mundo fue a cubrir una pelota pero el delantero Brian Brobbey lo empujó y provocó el choque con el guardameta de los Spurs: ambos se chocaron y rápidamente pidieron la asistencia de los médicos de manera desesperada, pero el argentino se llevó la peor parte.

El cordobés tuvo una molestia en su pierna derecha y si bien se paró por sus propios medios, al probar, el dolor era más fuerte y pidió ser sustituido, por lo que fue reemplazado por Kevin Danso. Ahora, se esperan los resultados de los estudios médicos que le realizarán para descartar cualquier tipo de lesión relacionado a sus ligamentos.

Según señaló el periodista Gastón Edul, Cuti tiene cierta inestabilidad en la rodilla y van a hacerle análisis para ver si se lastimó el ligamento colateral interno o si fue solamente el golpe.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La periodista quedó en medio de los rumores sobre una relación con el futbolista.
play

Qué decía el mensaje que Antonela Roccuzzo le mandó a Sofi Martínez tras los rumores con Messi

El exjugador aseguró que el inmueble se vendió más barato del precio de mercado.
play

Escándalo de Adorni: habló el exfutbolista que le vendió el departamento a las jubiladas

Lautaro Martínez, lesionado.

Alerta en la Selección: Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular a poco del inicio del Mundial 2026

La Selección argentina jugará dos amistosos previo al Mundial 2026.

La Selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos antes del Mundial 2026

Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera serán los tres árbitros argentinos que estarán en el Mundial 2026

Record histórico en el Mundial 2026: por primera vez habrá tres árbitros argentinos en la Copa del Mundo

Panichelli sufrió una grave lesión en plena concentración con la Selección.

Mala suerte: futbolistas de la Selección argentina que se perdieron el Mundial por lesión

Rating Cero

Nico Vázquez y Mirta Legrand en el teatro Lola Membrives.

"¿Lo tenías antes?", el picante comentario de Mirtha Legrand a Nico Vázquez tras ver Rocky

Mirala a la gorda, Titi está mucho más gorda viste?, le dice Eduardo a Solange

El repudiable comentario de Eduardo Carrera en Gran Hermano: piden su expulsión

Isidro es un calco de su padre Eduardo.

De tal palo, tal astilla: Rocío Marengo mostró las fotos de su hijo y es idéntico a Eduardo Fort

El actor estadounidense Jonah Hill.

El cambio abrupto de Jonah Hill: cómo se lo vio en su último proyecto

Con el paso de los años, su perfil fue evolucionando, pero sin alejarse del todo del público infantil

Qué fue de la vida de Xuxa, la cantante brasileña que la rompió en los 80

Zulan se motró orgullosa y feliz de haber llevado el legado argentino y de Boca al festival 

Quién es Zulan, la DJ argentina que hizo delirar al festival Coachella con la camiseta de Boca

últimas noticias

La carne de burro irrumpió este mes en las góndolas de Trelew.

Polémica en Chubut por la venta de carne de burro para consumo humano

Hace 14 minutos
La familia fallecida era de Carlos Pellegrini y viajaban a un torneo de fútbol infantil.

Tragedia en la ruta 34: murieron cuatro miembros de una familia al chocar contra un camión

Hace 21 minutos
Facundo Colidio convirtió el gol de River tras un error de Marcos Rojo.

River aprovechó un error de Racing y gana 1-0 en Avellaneda con un gol de Colidio

Hace 45 minutos
Bárbara Rocío Granado Schonholz.

Neuróloga de 31 años: se identificó a la mujer que murió atropellada por un colectivo en Villa Devoto

Hace 46 minutos
Estados Unidos anunció un bloqueo en los puertos iraníes.

Estados Unidos anunció un bloqueo en los puertos iraníes y sube la tensión en Medio Oriente

Hace 50 minutos