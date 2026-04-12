Preocupa a la Selección argentina: el DT de Tottenham habló de la lesión de Cuti Romero Roberto De Zerbi se refirió al inconveniente físico que sufrió el defensor durante el partido con Sunderland, que inquieta a Lionel Scaloni en la previa del Mundial 2026. Por + Seguir en







Roberto De Zerbi y Cuti Romero.

El entrenador de Tottenham, Roberto De Zerbi, se refirió a la lesión que sufrió el defensor Cristian Romero durante la derrota con Sunderland por la Premier League y expuso su incertidumbre por la situación, que generó preocupación en la Selección argentina de cara al Mundial 2026.

En una conferencia de prensa luego del partido entre Sunderland y Tottenham, De Zerbi lamentó el inconveniente físico del futbolista de 27 años: "Siento mucho la lesión de Romero. ¿Si va a estar bien? Todavía no lo sé. Me siento muy decepcionado por lo que pasó con él. Es nuestro capitán y uno de los jugadores más importantes del equipo. Espero que no sea un problema grande".

El defensor de la Selección argentina pidió el cambio a casi 20 minutos del segundo tiempo luego de un duro choque con el arquero Antonín Kinský. En ese momento, se retiró del campo de juego entre lágrimas y consolado por sus compañeros.

Embed HUGE COLLISION BETWEEN CUTI ROMERO AND KINSKY pic.twitter.com/ljzT1D8UHG — LIVE GOALS (@FTLiveGoals) April 12, 2026 El impacto que preocupa a todo el cuerpo técnico argentino se produjo cuando el campeón del mundo fue a cubrir una pelota pero el delantero Brian Brobbey lo empujó y provocó el choque con el guardameta de los Spurs: ambos se chocaron y rápidamente pidieron la asistencia de los médicos de manera desesperada, pero el argentino se llevó la peor parte.

El cordobés tuvo una molestia en su pierna derecha y si bien se paró por sus propios medios, al probar, el dolor era más fuerte y pidió ser sustituido, por lo que fue reemplazado por Kevin Danso. Ahora, se esperan los resultados de los estudios médicos que le realizarán para descartar cualquier tipo de lesión relacionado a sus ligamentos.