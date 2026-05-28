La denuncia por violencia de género que salpica a Facundo Medina, convocado al Mundial 2026

El defensor convocado por Lionel Scaloni para representar a Argentina en la Copa del Mundo admitió "parcialmente" la violencia denunciada por una exnovia cuando jugaba para el RC Lens. Por reconocer los hechos, accedió a un juicio abreviado en Francia.

Facundo Medina fue denunciado por violencia de género cuando tenía 22 años y jugaba para el RC Lens en Francia. A raíz de esto, mañana del 26 de diciembre de 2021 fue detenido por la Policía y a las horas fue liberado, tras admitir "parcialmente" lo relatado por su exnovia y acordar una CRPC (Comparecencia ante Reconocimiento Previo de Culpabilidad) con el fiscal adjunto de Arras, Benoît Gauthe .

El episodio denunciado tuvo lugar en Nochebuena, cuando la pareja tuvo una discusión . La argentina aseguró que el jugador había sido violento y ella abandonó inmediatamente la casa. La identidad de la joven no fue revelada, solo se supo que había viajado a Arras con su padre, según publicaron Clarín y la agencia internacional AFP.

Medina habría refutado estos hechos, según el medio deportivo francés L'Equipe. Una fuente cercana al jugador había afirmado al medio local que fue su exnovia la que se tiró sobre su cuello y él la empujó hacia atrás con firmeza, pero "sin violencia" . El delito del que se lo acusaba era "actos violentos premeditados".

La joven fue al hospital donde no consideraron grave su condición , pero le prescribieron un día de ausencia total del trabajo (ITT). Luego, con la ayuda de un intérprete, presentó la denuncia policial. De acuerdo el sitio francés 20minutes, el futbolista debía presentarse para un juicio abreviado el 30 de marzo de 2022 como parte del acuerdo con la Fiscalía de Arras.

Embed - Un miembro de la Selección, detenido por violencia de género

Qué dijo el RC Lens al conocer la denuncia contra Facundo Medina

El RC Lens se pronunció el domingo 26 de diciembre, sin citar el nombre de su defensor. "El Racing Club de Lens se enteró hoy que uno de los jugadores de su plantilla profesional había sido objeto de una audiencia tras una disputa privada", reconoció el club norteño.

"En este caso con contornos inciertos, el club se apega al respeto de los valores humanos y derechos individuales, pide la mayor moderación y deja a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos", apuntaron desde el club en el comunicado que compartieron en su sitio web oficial y en sus redes sociales.

Comunicado RC Lens por Facundo Medina El comunicado del RC Lens por la detención de Facundo Medina en 2021.

Medina había llegado al RC Lens en 2020, tras dos años en Talleres de Córdoba, y en 2025 siguió su carrera deportiva en el Olympique de Marsella, donde se desempeña en la actualidad.