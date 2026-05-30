Estaba pescando en Mar del Plata y tuvo un acompañante inesperado: la tierna imagen que se volvió viral

Una pescadora estaba entre las rocas dedicándose a su actividad cuando un lobo marino bebé se le acercó para pedirle algo: el conmovedor momento quedó para la historia.

Este lobo marino bebé se alejó de su manada para pedirle un pez a esta pescadora y el video se volvió viral en segundos.

Este pueblo cercano a Mar del Plata no es tan conocido y es perfecto para una escapada de fin de semana

Las redes sociales volvieron a convertir una escena cotidiana en un fenómeno viral. Esta vez ocurrió en una escollera de Mar del Plata , donde una pescadora y un cachorro de lobo marino protagonizaron un momento que llamó la atención de quienes estaban en el lugar y luego conquistó a miles de usuarios en internet.

El video fue compartido en TikTok y acumuló reproducciones, comentarios y reacciones en pocas horas. La mayoría de los mensajes se concentró en la actitud del pequeño animal , que permaneció junto a la mujer mientras ella intentaba sacar peces del agua.

Cómo fue el momento viral entre la pescadora y su curiosa compañía

Las imágenes muestran al cachorro de lobo marino sentado a pocos metros de una pescadora que desarrollaba su actividad con total normalidad. Lejos de mostrarse inquieto o temeroso, el animal seguía con atención cada movimiento de la caña, como si estuviera pendiente del resultado de la jornada.

La persona que grabó la escena no ocultó su sorpresa ante la situación y acompañó el registro con comentarios entre risas. “¿Es tu cachorro?” y “está esperando que pesques”, se escucha decir mientras enfoca al lobito marino observando a la mujer.

Viral lobo marino bebé Captura TikTok

El momento más llamativo llegó cuando la pescadora finalmente logró capturar un pez. Apenas advirtió la presencia de la presa, el cachorro comenzó a acercarse cada vez más, siguiendo a la mujer con evidente interés.

Ante la situación, la pescadora decidió entregarle el pescado. El animal permaneció junto a ella mientras comía, generando una postal que rápidamente despertó la simpatía de los usuarios de redes sociales.

La combinación entre la paciencia del cachorro, la reacción de la pescadora y la naturalidad de la escena convirtió al video en uno de los contenidos más comentados de los últimos días: entre los miles de comentarios, muchos usuarios resaltaron la confianza que mostró el pequeño lobo marino y la forma en que ambos compartieron un instante inesperado frente al mar.