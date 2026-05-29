Mundial 2026 por TV: todos los partidos que se podrán ver por TyC Sports El canal de deportes argentino sorprendió al anunciar la transmisión de 52 partidos de la Copa del Mundo, inclusive los amistosos previos de la Selección argentina ante Honduras e Islandia, con una programación de 24 horas dedicadas a la cita mundialista. Por Agregar C5N en









El canal de deportes argentinos transmitirá 52 partidos de la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo ya empezó a palpitarse y el canal de deportes TyC Sports sorprendió al mundo televisivo al confirmar una cobertura especial para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La señal transmitirá en vivo 52 partidos, incluidos todos los encuentros de la Selección Argentina, y contará con programación dedicada exclusivamente al evento deportivo más importante del planeta.

La transmisión de los partidos de Argentina contará con los relatos de Hernán Feler, los comentarios de Ariel Senosiain y la labor de Gastón Edul en el campo de juego y zona mixta. Además, se sumarán figuras como Gonzalo Bonadeo, Ariel Rodríguez y Daniel Retamozo para el análisis diario. Una de las grandes novedades tecnológicas será la "Messicam", una cámara propia diferencial que realizará un seguimiento exclusivo de Lionel Messi durante los encuentros de la Selección.

El canal argentino dedicará las 24 horas de programación diarias a la Copa del Mundo con más de 16 horas en vivo desde los centros operativos de Miami y Nueva York con diferentes segmentos de información, análisis, actualidad, previa y post partidos junto al plantel periodístico

TyC Sports Feler Senosiain Hernán Feler y Ariel Senosiain, relator y comentarista de los partidos de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, por TyC Sports.