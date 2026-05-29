29 de mayo de 2026 Inicio
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Mundial 2026 por TV: todos los partidos que se podrán ver por TyC Sports

El canal de deportes argentino sorprendió al anunciar la transmisión de 52 partidos de la Copa del Mundo, inclusive los amistosos previos de la Selección argentina ante Honduras e Islandia, con una programación de 24 horas dedicadas a la cita mundialista.

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El canal de deportes argentinos transmitirá 52 partidos de la Copa del Mundo.

El canal de deportes argentinos transmitirá 52 partidos de la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo ya empezó a palpitarse y el canal de deportes TyC Sports sorprendió al mundo televisivo al confirmar una cobertura especial para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La señal transmitirá en vivo 52 partidos, incluidos todos los encuentros de la Selección Argentina, y contará con programación dedicada exclusivamente al evento deportivo más importante del planeta.

Argentina irá por el bicampeonato mundial.
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La transmisión de los partidos de Argentina contará con los relatos de Hernán Feler, los comentarios de Ariel Senosiain y la labor de Gastón Edul en el campo de juego y zona mixta. Además, se sumarán figuras como Gonzalo Bonadeo, Ariel Rodríguez y Daniel Retamozo para el análisis diario. Una de las grandes novedades tecnológicas será la "Messicam", una cámara propia diferencial que realizará un seguimiento exclusivo de Lionel Messi durante los encuentros de la Selección.

El canal argentino dedicará las 24 horas de programación diarias a la Copa del Mundo con más de 16 horas en vivo desde los centros operativos de Miami y Nueva York con diferentes segmentos de información, análisis, actualidad, previa y post partidos junto al plantel periodístico

TyC Sports Feler Senosiain
Hernán Feler y Ariel Senosiain, relator y comentarista de los partidos de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, por TyC Sports.

Hernán Feler y Ariel Senosiain, relator y comentarista de los partidos de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, por TyC Sports.

Nómina de transmisión de partidos de TyC Sports

El canal televisará un total de 52 partidos en vivo, de los cuales 30 serán exclusivos para TV Paga. Esta cifra incluye 39 encuentros de la primera ronda, 6 de los 16avos de final, 4 de octavos, 1 de cuartos, una semifinal y la gran final el 19 de julio

PRIMERA RONDA – PARTIDOS EN VIVO

  • 11-jun | 23:00 | Corea del Sur - República Checa | Grupo A
  • 12-jun | 22:00 | Estados Unidos - Paraguay | Grupo D
  • 13-jun | 01:00 | Australia - Turquía | Grupo D
  • 13-jun | 22:00 | Haití - Escocia | Grupo C
  • 14-jun | 17:00 | Países Bajos - Japón | Grupo F
  • 14-jun | 23:00 | Suecia - Túnez | Grupo F
  • 15-jun | 16:00 | Bélgica - Egipto | Grupo G
  • 15-jun | 19:00 | Uruguay - Arabia Saudita | Grupo H
  • 15-jun | 22:00 | Irán - Nueva Zelanda | Grupo G
  • 16-jun | 19:00 | Irak - Noruega | Grupo I
  • 16-jun | 22:00 | Argentina - Argelia| Grupo J
  • 17-jun | 01:00 | Austria - Jordania | Grupo J
  • 17-jun | 17:00 | Inglaterra - Croacia | Grupo L
  • 17-jun | 20:00 | Ghana - Panamá | Grupo L
  • 17-jun | 23:00 | Uzbekistán - Colombia | Grupo K
  • 18-jun | 13:00 | República Checa - Sudáfrica | Grupo A
  • 18-jun | 22:00 | México - Corea del Sur | Grupo A
  • 19-jun | 16:00 | Estados Unidos - Australia | Grupo D
  • 19-jun | 22:00 | Brasil - Haití | Grupo C
  • 20-jun | 14:00 | Países Bajos - Suecia | Grupo F
  • 20-jun | 17:00 | Alemania - Costa de Marfil | Grupo E
  • 21-jun | 13:00 | España - Arabia Saudita | Grupo H
  • 21-jun | 22:00 | Nueva Zelanda - Egipto | Grupo G
  • 22-jun | 14:00 | Argentina - Austria | Grupo J
  • 22-jun | 21:00 | Noruega - Senegal | Grupo I
  • 23-jun | 14:00 | Portugal - Uzbekistán | Grupo K
  • 23-jun | 20:00 | Panamá - Croacia | Grupo L
  • 24-jun | 16:00 | Suiza - Canadá | Grupo B
  • 24-jun | 19:00 | Marruecos - Haití | Grupo C
  • 24-jun | 22:00 | Sudáfrica - Corea del Sur | Grupo A
  • 25-jun | 17:00 | Ecuador - Alemania | Grupo E
  • 25-jun | 20:00 | Japón - Suecia | Grupo F
  • 25-jun | 23:00 | Turquía - Estados Unidos | Grupo D
  • 26-jun | 16:00 | Francia - Noruega | Grupo I
  • 26-jun | 21:00 | España - Uruguay | Grupo H
  • 27-jun | 18:00 | Panamá - Inglaterra | Grupo L
  • 27-jun | 00:00 | Egipto - Irán | Grupo G
  • 27-jun | 20:30 | RD Congo - Uzbekistán | Grupo K
  • 27-jun | 23:00 | Jordania - Argentina | Grupo J

SEGUNDA RONDA – PARTIDOS EN VIVO

  • A confirmar | 6 partidos de 16avos de final
  • A confirmar | 4 partidos de octavos de final
  • A confirmar | 1 partido de cuartos de final
  • A confirmar | 1 partido de semifinales
  • 19-jul | 16:00 | Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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