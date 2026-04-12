El Cuti Romero encendió las alarmas de la Selección argentina: se lesionó y salió llorando

El defensor fue a cubrir una pelota, pero el delantero rival Brian Brobbey lo empujó y provocó un choque con el arquero Antonín Kinský. Si bien los dos jugadores de los Spurs quedaron doloridos en el césped, el argentino se llevó la peor parte.

Cuti Romero se retiró llorando del campo de juego y fue reemplazado por Kevin Danso

A 60 días del inicio del Mundial 2026, a Lionel Scaloni se le suma nueva preocupación tras la lesión de Cristian “Cuti” Romero en el choque de Tottenham frente a Sunderland por la 32° fecha de la Premier League.

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El defensor de la Selección argentina pidió el cambio a casi 20 minutos del segundo tiempo luego de un duro choque con el arquero Antonín Kinský y se retiró llorando, consolado por sus propios compañeros.

El impacto que preocupa a todo el cuerpo técnico argentino se dio cuando el campeón del mundo fue a cubrir una pelota, pero el delantero rival , Brian Brobbey, lo empujó y provocó el choque con el guardametas de los Spurs: ambos se chocaron, rápidamente pidieron la asistencia de los médicos de manera desesperada, pero el argentino se llevó la peor parte.

El cordobés tuvo una molestia en su pierna derecha y si bien se paró por sus propios medios, al probar, el dolor era más fuerte y pidió el cambio siendo reemplazado por Kevin Danso. Ahora quedará esperar cuáles son los resultados de los estudios que le realizarán para descartar cualquier tipo de lesión relacionado a sus ligamentos .

ATENCIÓN - FUERTE IMAGEN DEL CUTI: por molestias, y a muy poco del Mundial, Romero debió salir sustituido con Tottenham perdiendo ante Sunderland y en puestos de descenso... Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kquaZRKWcY

Tottenham perdió contra Sunderland

En lo que respecta al encuentro, Tottenham tuvo otro duro golpe ya que perdió en condición de visitante frente a Sunderland por la mínima diferencia.

El conjunto local se puso en ventaja a los 16 minutos de la parte complementaria de la mano de Nordi Mukiele, un minuto antes de que se produjera la lesión del argentino, Cuti Romero, hundiendo aún más el presente de los Spurts.

Con este resultado, el equipo donde juega el argentino no ayudó a salir de la zona de descenso donde se ubica 18° con apenas 30 unidades, a 40 puntos de diferencia del líder, Arsenal.

El próximo encuentro de Totthenam por la Premier League será de local contra Brigthon el sábado 18 de abril a partir de las 13:30, hora argentina.