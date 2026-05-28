29 de mayo de 2026 Inicio
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Confirmaron los números de Argentina para el Mundial 2026: qué dorsal usará cada jugador

A pocos días del debut mundialista, la AFA confirmó los números que utilizarán los 26 elegidos por Lionel Scaloni para defender la corona en Estados Unidos, México y Canadá.

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El entrenador Lionel Scaloni presentó la nómina definitiva a través de un video institucional en redes sociales. La lista conserva una base de 17 campeones del mundo, pero también incluye renovaciones importantes ante ausencias de peso y cambios en los dorsales emblemáticos.

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Una de las mayores novedades es la entrega de la camiseta número 11, que dejó vacante Ángel Di María tras su retiro de la Selección; la misma será utilizada por Giovani Lo Celso. Por otro lado, Juan Musso heredará la 1 que perteneció a Franco Armani, mientras que Leonardo Balerdi se quedará con la 2 que usó Juan Foyth.

Lisandro Martínez protagoniza uno de los cambios internos: deja la 25 que utilizó en Qatar 2022 para lucir la número 6, anteriormente de Germán Pezzella. Asimismo, el juvenil Valentín Barco ocupará la 8 que dejó vacante Marcos Acuña.

La lista completa de los 26 y sus números:

  1. Juan Musso
  2. Leonardo Balerdi
  3. Nicolás Tagliafico (Mantiene su número)
  4. Gonzalo Montiel (Mantiene su número)
  5. Leandro Paredes (Mantiene su número)
  6. Lisandro Martínez (Nuevo número)
  7. Rodrigo De Paul (Mantiene su número)
  8. Valentín Barco
  9. Julián Álvarez (Mantiene su número)
  10. Lionel Messi (Mantiene su número)
  11. Giovani Lo Celso (Hereda la de Di María)
  12. Gerónimo Rulli (Mantiene su número)
  13. Cristian Romero (Mantiene su número)
  14. Exequiel Palacios (Mantiene su número)
  15. Nicolás González
  16. Thiago Almada (Mantiene su número)
  17. Giuliano Simeone
  18. Nicolás Paz
  19. Nicolás Otamendi (Mantiene su número)
  20. Alexis Mac Allister (Mantiene su número)
  21. José Manuel López
  22. Lautaro Martínez (Mantiene su número)
  23. Emiliano "Dibu" Martínez (Mantiene su número)
  24. Enzo Fernández (Mantiene su número)
  25. Facundo Medina
  26. Nahuel Molina (Mantiene su número)

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