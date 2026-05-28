Confirmaron los números de Argentina para el Mundial 2026: qué dorsal usará cada jugador A pocos días del debut mundialista, la AFA confirmó los números que utilizarán los 26 elegidos por Lionel Scaloni para defender la corona en Estados Unidos, México y Canadá. Por Agregar C5N en









Argentina irá por el bicampeonato mundial.

A pocos días del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la lista de los futbolistas que defenderán el título obtenido en Qatar 2022. Con Lionel Messi a la cabeza, se reveló quiénes mantienen sus números históricos y quiénes heredarán las camisetas más pesadas.

El entrenador Lionel Scaloni presentó la nómina definitiva a través de un video institucional en redes sociales. La lista conserva una base de 17 campeones del mundo, pero también incluye renovaciones importantes ante ausencias de peso y cambios en los dorsales emblemáticos.

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¡Vamos Argentina! pic.twitter.com/TW03A6xGre — Selección Argentina (@Argentina) May 28, 2026

Una de las mayores novedades es la entrega de la camiseta número 11, que dejó vacante Ángel Di María tras su retiro de la Selección; la misma será utilizada por Giovani Lo Celso. Por otro lado, Juan Musso heredará la 1 que perteneció a Franco Armani, mientras que Leonardo Balerdi se quedará con la 2 que usó Juan Foyth.

Lisandro Martínez protagoniza uno de los cambios internos: deja la 25 que utilizó en Qatar 2022 para lucir la número 6, anteriormente de Germán Pezzella. Asimismo, el juvenil Valentín Barco ocupará la 8 que dejó vacante Marcos Acuña.