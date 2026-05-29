Dónde debutaron los 26 futbolistas que jugarán el Mundial 2026 con la Selección argentina

La confirmación de la lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 volvió a despertar la ilusión de millones de hinchas de la Selección argentina. Con nombres consagrados como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Julián Álvarez, la Albiceleste buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y mantenerse en la cima del fútbol mundial.
Algunos futbolistas tuvieron un recorrido ampliamente conocido desde sus primeros pasos en clubes grandes del fútbol argentino, mientras que otros surgieron desde instituciones menos mediáticas o incluso comenzaron directamente sus carreras en Europa. Casos como los de Nicolás Paz, Giuliano Simeone o incluso el propio Emiliano “Dibu” Martínez generan curiosidad entre los hinchas por sus particulares trayectorias antes de llegar a la Selección.
Los jugadores de la Selección Argentina que debutaron en el fútbol local
De los 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026, un total de 22 realizaron su debut profesional en el fútbol argentino. La mayoría de los integrantes de la Selección dieron sus primeros pasos en clubes de Primera División del país antes de emigrar a las principales ligas de Europa. La fuerte presencia de futbolistas formados localmente vuelve a demostrar la importancia de las inferiores argentinas en la formación de jugadores de elite internacional.
Entre los clubes que más futbolistas aportan a la nómina aparece un empate en el primer lugar entre Boca y River, ambos con cuatro jugadores cada uno. En el tercer puesto se ubica Racing, con tres representantes. Detrás aparecen instituciones históricas como Vélez y Argentinos, con dos futbolistas cada una, mientras que otros clubes como Rosario Central, Newell’s, Banfield, Belgrano, Lanús, Estudiantes y Talleres también tienen presencia en la lista definitiva.
Los convocados que debutaron en clubes argentinos
- Leonardo Balerdi – Boca
- Nahuel Molina – Boca
- Leandro Paredes – Boca
- Valentín Barco – Boca
- Gonzalo Montiel – River
- Exequiel Palacios – River
- Enzo Fernández – River
- Julián Álvarez – River
- Juan Musso – Racing
- Rodrigo De Paul – Racing
- Lautaro Martínez – Racing
- Nicolás Otamendi – Vélez
- Thiago Almada – Vélez
- Alexis Mac Allister – Argentinos
- Nicolás González – Argentinos
- Gerónimo Rulli – Estudiantes
- Nicolás Tagliafico – Banfield
- Giovani Lo Celso – Rosario Central
- Facundo Medina – Talleres
- Cristian Romero – Belgrano
- Lisandro Martínez – Newell’s
- José Manuel López – Lanús
Los futbolistas de la Selección Argentina que debutaron en el exterior
Dentro de la lista definitiva para el Mundial 2026 hay cuatro futbolistas que nunca llegaron a debutar oficialmente en la Primera División argentina. Todos comenzaron sus carreras profesionales directamente en Europa, algo poco habitual históricamente dentro de la Selección argentina, aunque cada vez más frecuente debido a las migraciones tempranas de juveniles hacia clubes europeos.
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Lionel Messi debutó en 2004 en el Barcelona.
El caso más emblemático es el de Lionel Messi, quien debutó en el primer equipo del FC Barcelona y construyó allí gran parte de su leyenda. También aparecen los casos de Nicolás Paz y Giuliano Simeone, ambos formados futbolísticamente en España, además de Emiliano Martínez, que tuvo su estreno profesional en Inglaterra tras emigrar siendo muy joven.
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"Dibu" Martínez, en el Oxford United (2012).
Los convocados que debutaron en clubes del exterior
- Lionel Messi – Barcelona (España)
- Nicolás Paz – Real Madrid (España)
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid (España)
- Emiliano Martínez – Oxford United (Inglaterra)