Dónde debutaron los 26 futbolistas que jugarán el Mundial 2026 con la Selección argentina Lionel Scaloni dio la nómina con los jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo. Sus orígenes en el deporte. Por Agregar C5N en









Cuti Romero, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul son parte de la nómina que dio Scaloni.

La confirmación de la lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 volvió a despertar la ilusión de millones de hinchas de la Selección argentina. Con nombres consagrados como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Julián Álvarez, la Albiceleste buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y mantenerse en la cima del fútbol mundial.

Algunos futbolistas tuvieron un recorrido ampliamente conocido desde sus primeros pasos en clubes grandes del fútbol argentino, mientras que otros surgieron desde instituciones menos mediáticas o incluso comenzaron directamente sus carreras en Europa. Casos como los de Nicolás Paz, Giuliano Simeone o incluso el propio Emiliano “Dibu” Martínez generan curiosidad entre los hinchas por sus particulares trayectorias antes de llegar a la Selección.

Los jugadores de la Selección Argentina que debutaron en el fútbol local De los 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026, un total de 22 realizaron su debut profesional en el fútbol argentino. La mayoría de los integrantes de la Selección dieron sus primeros pasos en clubes de Primera División del país antes de emigrar a las principales ligas de Europa. La fuerte presencia de futbolistas formados localmente vuelve a demostrar la importancia de las inferiores argentinas en la formación de jugadores de elite internacional.

leo balerdi debut boca Balerdi surgió en 2018 de la cantera de Boca.

Entre los clubes que más futbolistas aportan a la nómina aparece un empate en el primer lugar entre Boca y River, ambos con cuatro jugadores cada uno. En el tercer puesto se ubica Racing, con tres representantes. Detrás aparecen instituciones históricas como Vélez y Argentinos, con dos futbolistas cada una, mientras que otros clubes como Rosario Central, Newell’s, Banfield, Belgrano, Lanús, Estudiantes y Talleres también tienen presencia en la lista definitiva.