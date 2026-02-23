23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Tras la derrota ante Vélez, se viene horas decisivas en River: ¿continúa Gallardo?

El Millonario, que alcanzó la racha negativa de 13 derrotas de los últimos 20 partidos, volverá a entrenarse este lunes por la tarde de cara el choque en el Monumental por la 7° fecha del Torneo Apertura.

Por
River se posiciona 10° en la tabla de la Zona B y

River se posiciona 10° en la tabla de la Zona B y, por el momento, está fuera de los playsoff

Redes sociales

La derrota ante Vélez profundizó aún más el mal momento futbolístico que River arrastra desde la temporada pasada, y que puso en la cuerda floja a Marcelo Gallardo, quien enfrenta horas decisivas.

Ezequiel Centurión vuelve a lesionarse y preocupa en River Plate.
Te puede interesar:

Llegó a River como campeón, no lo tuvieron en cuenta y ahora se lesionó

Según trascendió, el Muñeco, quien se ausentó en la conferencia de prensa en el José Almarfitani tras la derrota por 1 a 0, no dio por sentada su continuidad y que analiza cuál será su futuro en los pasillos por Núñez. Por su parte, los jugadores tampoco hablaron ante los micrófonos.

En lo que respecta al Torneo Apertura, el Millonario empezó de mayor a menor y desde lo futbolístico no convence a los hinchas, quienes en los últimos encuentros, estallaron contra el equipo y los despidieron con una silbatina que retumbó en todo el estadio Monumental.

Por el momento, acumulan apenas 7 puntos y se posicionan 10°, a 8 unidades de diferencia del líder de la Zona B, Independiente Rivadavia de Mendoza, y se encuentran por fuera de la zona de clasificación de los playoffs.

Por lo pronto, de cara al futuro, el cuerpo técnico citó a los jugadores para este lunes a un entrenamiento este lunes desde las 18 en el River Camp, en medio de la incertidumbre respecto de si Gallardo estará en el banco de suplentes el próximo partido que se disputará en el Monumental, por la séptima fecha del certamen local.

River

El conjunto de Núñez se convirtió en el equipo que más perdió (11) en los últimos 15 partidos, entre los 30 que integran la Primera División. Y, además, acrecentó una racha negativa, una de las peores en la historia: acumula 13 derrotas de los últimos 20 partidos disputados.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota contra Vélez

El próximo partido de River será contra Banfield, que el sábado goleó 3-0 a Newell's en el estadio Florencio Sola. El encuentro se llevará adelante el jueves a partir de las 19:30 en el estadio Monumental por la séptima jornada del Apertura y será clave para el Millonario, ya que buscará su segunda victoria en su cancha.

Ya el domingo 1 de marzo jugará en Mendoza para enfrentar al líder de la Zona B del Torneo Apertura, Independiente Rivadavia, desde las 21:30.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River ya se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota contra Vélez

River perdió con Vélez en Liniers.
play

River no levanta: perdió 1-0 con Vélez en Liniers y acumula tres derrotas consecutivas en el Apertura

River necesita ganar para poder estar entre los primeros ochos que clasifican a los playoffs

Tras la clasificación en la Copa Argentina, River busca su segundo triunfo consecutivo ante Vélez

El volante de 18 años miró los últimos tres partidos desde el banco.
play

Preocupación en la Selección argentina: Franco Mastantuono no juega hace tres partidos

Enzo Francescoli y Jorge Comas, figuras de River y Boca en la década del 80.

Fate, la marca de neumáticos que hizo historia patrocinando a River y Boca al mismo tiempo

La trilogía de conciertos de Bad Bunny funcionó como un ritocolectivo de identidad.

Bad Bunny en Buenos Aires: la construcción de una latinidad popular y masiva

Rating Cero

Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

El ritmo vertiginoso y la carga emocional anticipan una historia intensa donde cada decisión tiene consecuencias.
play

Pasado, presente y mucha acción: esta es la película que sorprende a todos en Netflix y está siendo lo más visto

Juli Poggio sorprendió con un cambio de imagen que se volvió viral.

Nuevo color y corte de pelo: la impresionante transformación de Juli Poggio que impactó a todos

El efecto del estreno se sintió de inmediato: en pocos días escaló hasta ubicarse entre lo más visto a nivel global.
play

Esta serie a pura acción y suspenso estrenó su nueva temporada en Netflix y es lo más visto en todo el mundo: cómo se llama

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine. 

Rumor de Marvel: cuáles son los dos famosos superhéroes que podrían morir en Avengers Doomsday

Mirtha Legrand junto a Enrique Serrano, quien interpretaba a su padre, en Los martes, orquídeas (1941).

Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles de su salto a la fama

últimas noticias

Este es el caso de la mujer que sorprendió a toda la comunidad científica

Tenía mucha fatiga y un sangrado la hizo ir al médico: nadie esperaba el diagnóstico que dio el médico

Hace 13 minutos
Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo

Como evitar que te den de baja de ARCA si te retrasaste en el pago del monotributo

Hace 26 minutos
Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

Hace 32 minutos
México: Sheinbaum aseguró que se restableció la normalidad tras la violencia por la muerte de El Mencho

México: Sheinbaum aseguró que "se restableció la normalidad" tras la violencia por la muerte de "El Mencho"

Hace 48 minutos
play
El ritmo vertiginoso y la carga emocional anticipan una historia intensa donde cada decisión tiene consecuencias.

Pasado, presente y mucha acción: esta es la película que sorprende a todos en Netflix y está siendo lo más visto

Hace 1 hora