River Plate está en la cima del ranking de clubes no europeos con más jugadores en las grandes ligas

El prestigioso Observatorio del Fútbol CIES destacó al semillero millonario por encima de instituciones como Flamengo y Boca en el último informe global.

Mastantuono y Echeverri son dos de los jugadores que River formó y que hoy compiten en las 5 grandes ligas de Europa.

El Observatorio de Fútbol CIES ( Centro Internacional de Estudios del Deporte) publicó este miércoles 14 de enero un informe en el que River Plate aparece como el club no europeo con mayor presencia en la elite mundial . El estudio reúne a los equipos que formaron talentos con participación actual en las cinco ligas más importantes: España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania.

Es una joya de River, su referente es Cuti Romero y tiene una cláusula millonaria

La institución de Núñez ocupa el primer puesto de su categoría con un total de 12 futbolistas formados en sus inferiores que hoy compiten en Europa . El "Millo" supera a Flamengo de Brasil y al club senegalés Génération Foot , ambos con 11 representantes, mientras que Boca Juniors completa el podio con 10 jugadores . Esta ventaja se amplía si se toma en cuenta la última década, periodo en el cual River aportó 38 futbolistas a las ligas top contra los 26 de su clásico rival.

La calidad de la formación en el River Camp se traduce también en el protagonismo real de los deportistas dentro del campo de juego. Los surgidos en el club acumularon 10.020 minutos de juego durante la actual temporada en sus respectivos equipos. Los casos de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y Enzo Fernández en el Chelsea son los ejemplos más contundentes.

Fuera de las cinco grandes ligas, los datos de CIES sitúan al equipo argentino entre los 3 que más juveniles aportaron. En esta escala global, el Millonario comparte el podio de honor junto al Ajax de los Países Bajos y el Sporting de Lisboa de Portugal .

Desde CIES utilizaron un índice estricto para evaluar el desempeño de las canteras a nivel mundial. El análisis contempla tres aspectos principales:

La cantidad de deportistas surgidos

surgidos El nivel de competitividad de los equipos donde juegan en la actualidad

donde juegan en la actualidad La cantidad de minutos oficiales durante el último año calendario

Bajo estos parámetros, la influencia de la cantera de River tiene un sostenido crecimiento en el mercado de pases europeo.

River ganó 1-0 contra Millonarios de Colombia y se quedó con el primer amistoso de la pretemporada

En el estadio Gran Parque Central de Uruguay, River ganó el primer amistoso de 2026 por 1-0 a Millonarios de Colombia, en el marco de la Serie Río de La Plata. El único gol lo convirtió Gonzalo Montiel de penal a los 68 minutos del segundo tiempo.

El equipo de Núñez mostró amplia superioridad en las primeras jugadas del partido, especialmente a través de las apariciones de Juan Fernando Quintero. Además, Giuliano Galoppo, el debutante Fausto Vera y Kevin Castaño se impusieron sobre los mediocampistas de Millonarios, que mostró dificultades para recuperar la pelota.

Embed EL GOL DE MONTIEL pic.twitter.com/76Nms7jZUA — (@maxpugliese92) January 12, 2026

River pudo estirar la ventaja con otro penal que pateó Agustín Ruberto, pero el arquero rival se quedó con el tiro. A los 86 minutos el equipo de Gallardo se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Juan Portillo, luego de cortar una ocasión manifiesta de gol.