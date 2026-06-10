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"El mundo necesita artistas como vos": el tierno mensaje de Cris Morena a Lali por sus shows en River

La productora de Casi Ángeles felicitó a la cantante con fotos retros y palabras de admiración, tras sus dos presentaciones a lleno en el Monumental.

Cris Morena felicitó en público a Lali Espósito por sus shows en River.

Cris Morena felicitó en público a Lali Espósito por sus shows en River.

Redes sociales

Cris Morena se sumó a los colegas de Lali Espósito que la felicitaron por sus shows a lleno en River, este fin de semana, y lo hizoc con una frase emotiva en redes sociales: "Hoy el mundo necesita artistas como vos..."

La cantante revolucioinó a los mexicanos con su llegada para la apertura de la Compa Mundial 2026.
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La productora de Casi Ángeles remarcó el profesionalismo de la cantante con fotos de cuando trabajaron juntas y palabras de admiración: "Me emociona mucho ver todo lo que hiciste con tu camino del artista… Hoy el mundo necesita artistas como vos que se la jueguen con su corazón rojo en la mano…"

El posteo se volvió viral y gerneró la réplica de los seguidores de la protagonista de Chiquititas, Rincón de Luz y Floricienta: "Y aquí estás… llenando estadios increíbles iluminando miles de vidas".

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La mamá de Romina Yan destacó su cercanía con la artista pop y el camino que hizo hasta llegar a llenar dos estdios Monumental: "Sos fuego, inspiración, trabajo, juego, sueños, luz, faro, única, irrepetible y maravillosa. Que orgullo inmenso. Te quiero @lali", cerró.

Lali Espósito convocó a Kilye Minogue en River

Lali Espósito agotó dos estdios de River, este fin de semana pasado, con más de 130,000 personas. A lo largo de más de tres horas en cada show y con un despliegue igual a cualquier producción internacional, la cantante pop invitó al escenario a Kylie Minogue, con quien cantó uno de sus temas emblemáticas Can’t Get You Out of My Head.

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