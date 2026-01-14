14 de enero de 2026 Inicio
Es una joya de River, su referente es Cuti Romero y tiene una cláusula millonaria

Surgió como volante creativo y hoy es una apuesta fuerte del semillero. El club de Núñez lo protege pensando en su desarrollo a largo plazo.

Dentro del club destacan su perfil zurdo

Dentro del club destacan su perfil zurdo, su estatura cercana al metro ochenta y su impronta.

Prensa River
  • Es un defensor surgido de las Inferiores de River que fue protegido con una cláusula de salida muy elevada.
  • Nació en Córdoba, se formó desde niño en el club y tuvo un recorrido poco habitual dentro de la cantera.
  • Pasó de jugar como enganche a consolidarse como zaguero por su físico y lectura defensiva.
  • Tiene referentes claros en la élite y un perfil que dentro del club proyectan a largo plazo.

River sigue nutriéndose de talentos formados en casa y uno de los nombres que aparece en el radar es el de Facundo González, un defensor juvenil que empieza a despertar atención por su recorrido, sus condiciones y la fuerte protección contractual que le otorgó el club.

Este jugador ganó la Liga Profesional 2023 con River.
Jugó en Europa, fue campeón en River y anunció que se retirará pese a que hay clubes interesados en él

Más allá de una primera aparición reciente en un amistoso de verano, su historia incluye un recorrido en donde se fue destacando en cada división en la que se desempeñó en inferiores, donde fue adaptando su juego y su posición hasta convertirse en una de las apuestas defensivas del proyecto a futuro.

Con pasado en selecciones juveniles y una evolución marcada por la técnica y la agresividad en la marca, el cordobés representa ese tipo de futbolista que River suele pulir con paciencia antes de darle continuidad en primera.

Facundo González river

Quién es Facundo González, la joya de la defensa de River

Facundo González nació en San Francisco, Córdoba, y dio sus primeros pasos con la pelota en clubes de baby fútbol de su ciudad, como Tarzanito y Centro Deportivo River. A los 10 años viajó a Buenos Aires para realizar una prueba y, luego de superarla, se incorporó a las divisiones infantiles del club de Núñez, donde comenzó a transitar su formación.

En sus inicios dentro de River, su rol estaba lejos de la última línea. Jugaba como enganche, destacándose por el control de la pelota y la toma de decisiones. Sin embargo, el desarrollo físico que tuvo en poco tiempo llevó a los entrenadores a retrasar su posición. Primero se desempeñó como defensor central y, en algunos tramos, también como lateral, incorporando conceptos defensivos sin perder recursos técnicos.

Facundo González river

Esa adaptación le permitió sobresalir por su agresividad para marcar, el buen timing en los anticipos y la capacidad para iniciar jugadas desde el fondo. Estas características le abrieron las puertas de varias convocatorias a la Selección argentina Sub-17 bajo la órbita de Diego Placente, compartiendo procesos con futbolistas que luego dieron el salto a Europa y con otras promesas del fútbol local.

Dentro del club destacan su perfil zurdo, su estatura cercana al metro ochenta y una impronta que asocian con estilos del fútbol europeo. El propio jugador reconoció a Paulo Díaz y a Cristian “Cuti” Romero como referencias, valorando la intensidad, la fortaleza en los duelos y la decisión para jugar hacia adelante. Como respaldo a esa proyección, River lo blindó en septiembre pasado con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares y un contrato vigente hasta diciembre de 2028,

"Nos casamos": Lali Espósito anunció su boda con Pedro Rosemblat

