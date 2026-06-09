Ni River ni Newell's: aseguran que un nuevo equipo argentino podría meterse en la pelea por Mauro Icardi

Un importante club de la Liga Profesional evalúa hacer un avance para contratar al delantero que milita en Galatasary. El rosarino tendría pretensiones de ser "protagonista" en su nuevo equipo y analiza la chance de regresar al país.

Al goleador del Galatasaray de Turquía se le vencerá el contrato a fin de este mes.

El futuro de Mauro Icardi se reinstaló en el centro de la escena del mercado de pases. Cuando gran parte de las especulaciones apuntaban a un posible interés de River o incluso de Newell's , en las últimas horas surgió una versión inesperada: Racing estaría siguiendo de cerca la situación del delantero y analizaría las condiciones para intentar incorporarlo.

Según trascendió, uno de los factores que podría favorecer un eventual acercamiento sería la relación que mantiene Diego Milito con Icardi desde sus años vinculados al fútbol italiano. Ese vínculo alimentó las especulaciones sobre un posible contacto informal para conocer la predisposición del atacante a regresar al fútbol argentino tras varios años en Europa y Turquía .

La información fue difundida por el periodista Juan Etchegoyen, aunque por el momento no existe confirmación oficial de ninguna de las partes. Esa versión también sostiene que el exdelantero de Sampdoria, Inter y Paris Saint-Germain vería con buenos ojos la posibilidad de jugar en una institución importante de la Argentina, siempre que el proyecto deportivo resulte atractivo . Sin embargo, cualquier negociación dependería de un importante esfuerzo económico por parte de Racing al considerar el alto salario que el futbolista percibió durante su etapa en Turquía.

Además del aspecto financiero, Etchegoyen aseguró que Icardi habría planteado una condición deportiva clave: contar con garantías de protagonismo y continuidad . En otras palabras, el atacante pretendería llegar para ser titular y convertirse en una de las principales referencias ofensivas del equipo, un requisito que podría ser determinante en cualquier conversación futura.

Cómo le fue a Mauro Icardi en la temporada con Galatasaray

La temporada 2025/26 estuvo marcada por el regreso de Icardi después de la grave rotura de ligamentos cruzados sufrida en noviembre de 2024. Tras varios meses de recuperación, el delantero volvió a competir con Galatasaray y logró recuperar protagonismo durante buena parte del campeonato.

De acuerdo con los registros estadísticos de la temporada, el rosarino disputó 41 partidos oficiales, convirtió 14 goles y aportó una asistencia entre la Superliga turca y la Champions League. La mayor parte de su producción ofensiva llegó en el torneo local, donde volvió a demostrar su capacidad goleadora pese a las secuelas de la lesión.

Uno de los momentos más destacados del curso se produjo cuando se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia de Galatasaray, un logro que reforzó su condición de ídolo para gran parte de la afición. Además, llegó a portar la cinta de capitán tras la salida de referentes históricos del club.

mauro icardi galatasaray-v-istanbulspor-turkish-cup Mauro Icardi se convirtió en el máximo goleador histórico del Galatasaray.

Sin embargo, su rendimiento también generó debates durante el tramo final de la campaña. Algunos medios turcos cuestionaron la regularidad de sus actuaciones tras el regreso de la lesión, mientras que otros destacaron partidos decisivos en los que volvió a ser determinante para el equipo de Estambul. Con contrato vigente hasta fin de este mes y rumores constantes sobre su futuro, el nombre de Icardi promete seguir siendo uno de los grandes focos del mercado de pases.