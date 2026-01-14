14 de enero de 2026 Inicio
Jugó en Europa, fue campeón en River y anunció que se retirará pese a que hay clubes interesados en él

Después de seis meses de inactividad y algunos problemas físicos, el delantero confirmó que tiene "casi decidido" colgar los botines. Fue figura del club del Núñez, donde ganó seis títulos.

Este jugador ganó la Liga Profesional 2023 con River.

Este jugador ganó la Liga Profesional 2023 con River.

  • Matías Suárez anunció que se retira del fútbol profesional a los 37 años.
  • El delantero cordobés viene de seis meses de inactividad y algunas complicaciones en la rodilla.
  • Durante su carrera, jugó en el Anderlecht de Bélgica y fue figura de River, donde gritó campeón seis veces.
  • Decidió rechazar una oferta de Racing de Córdoba y colgar los botines.

A los 37 años y después de seis meses sin actividad, Matías Suárez anunció su retiro del fútbol profesional. El delantero cordobés, que tuvo un paso por Europa y se consagró en River, donde ganó seis títulos, decidió colgar los botines a pesar de que hay clubes interesados en sumarlo.

El extremo reconoció que el recuerdo de River sigue muy presente en su rutina.
Fue dirigido por Gallardo e hizo una revelación llamativa: "Me daba vergüenza hablar con él"

"Estoy pensando en el retiro de mi carrera. Cuesta decirlo porque estuve muy ligado, toda la vida jugué al fútbol, pero creo que ya he tomado la decisión", reveló a El Doce. También contó que recibió una oferta de Racing de Córdoba para jugar en la Primera Nacional, pero resolvió rechazarla.

"Les dije que no, no me sentía a la altura del club y Racing se merece un buen jugador. Yo no me veía, hace seis meses que estoy parado. Para no faltarle el respeto, le dije que no. Súper agradecido a Racing, me hubiera encantado, pero ya tengo casi decidido que me voy a retirar", explicó.

Suárez señaló que tomó la decisión por "el cansancio mental" y porque "en el último tiempo sufrí un poco con la rodilla". "También por salud, obviamente. Tenía varios equipos para tomar la decisión de seguir jugando, pero para mí hoy lo mejor es dejar de jugar, disfrutar otras cosas", expresó.

Matías Suárez
Suárez celebra el primer gol del equipo de Gallardo.

Suárez celebra el primer gol del equipo de Gallardo.

Sin embargo, el delantero reconoció que le "hubiera encantado" poder terminar su carrera en Belgrano. "Es el club donde yo nací, pero por otras situaciones no pude seguir. No fue por mi parte, me hubiera encantado. Ya no viene al caso, ya me fui. Pero sí, me hubiera encantado retirarme en mi club", concluyó.

El paso de Matías Suárez por River

Matías Suárez nació en La Falda, Córdoba, el 9 de mayo de 1988. Se formó en las inferiores del Club Unión San Vicente y luego pasó a Belgrano, donde hizo su debut en la Primera B en 2005. Tres años después llegaría su primera y única experiencia europea cuando fue transferido al Anderlecht de Bélgica.

Después de una segunda etapa en Belgrano, en enero de 2019 se anunció su incorporación a River. Su ciclo en Núñez duró cinco años en los que jugó 133 partidos, convirtió 40 goles, repartió 30 asistencias y ganó seis títulos: Recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2019, Supercopa Argentina 2019, Liga Profesional 2021, Liga Profesional 2023 y Trofeo de Campeones 2023.

Suárez se convirtió en una pieza clave del equipo de Marcelo Gallardo, pero una serie de lesiones afectaron su continuidad. En enero de 2024, el club anunció que no le renovaría el contrato, y el delantero volvió a Belgrano. Su último equipo fue Unión Española de Chile, donde jugó solo ocho partidos.

