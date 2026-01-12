12 de enero de 2026 Inicio
Así es Playa Rivero, el destino costero de Uruguay ideal para surfistas que es furor en enero 2026

Está situada al norte de Punta del Diablo y ofrece un entorno natural privilegiado, ideal para quienes disfrutan de los deportes acuáticos.

Esta playa uruguaya se destaca para los amantes del surf.

Turismo Rocha
Uruguay se consolida como uno de los destinos favoritos para los argentinos, ubicado apenas un escalón por debajo de Brasil en las preferencias de viaje. Su atractivo resulta innegable: playas de arena blanca y atardeceres icónicos frente al mar seducen a miles de turistas que buscan un verano distinto. Frente al contexto económico actual, la atención de muchos viajeros se orienta hacia opciones que permitan cruzar la frontera sin desajustar el presupuesto.

Dentro de ese abanico de alternativas aparece una propuesta low cost que funciona como refugio ideal para quienes priorizan el ahorro: Playa Rivero. Considerada uno de los grandes secretos mejor guardados del país vecino, esta playa se desmarca de los valores elevados que caracterizan a los balnearios más comerciales. El destino convoca a quienes desean disfrutar de la costa uruguaya desde una experiencia más simple, relajada y accesible, sin resignar encanto ni calidad.

Playa Rivero 1.png

Ubicada al norte de Punta del Diablo, Playa Rivero seduce con un entorno de naturaleza casi intacta y aguas transparentes. Al mantenerse alejada del turismo masivo, ofrece una sensación de calma y desconexión total. Ya sea para practicar surf o para descansar sobre su arena fina, este rincón se posiciona como una joya del norte uruguayo para quienes priorizan la autenticidad y la tranquilidad por sobre el lujo ostentoso.

Como es Playa Rivero, la localidad de Uruguay que se destaca para el surf

Playa Rivero se consolida como el punto de encuentro indiscutido para los amantes del surf en Punta del Diablo, gracias a un oleaje constante que permite la práctica de este deporte durante todo el año. Su geografía de pequeña bahía protege la costa de los vientos más intensos y genera olas de derecha e izquierda que alcanzan hasta dos metros de altura, con una formación prolija y pareja. Esta condición la define como una ola amigable y versátil, adecuada tanto para surfistas experimentados que buscan mejorar su técnica como para quienes comienzan a subirse a la tabla.

Playa Rivero

El clima en esta zona sur de la playa resulta activo y marcadamente deportivo, con surfistas de todas las edades compartiendo los distintos picos desde las primeras horas del día. Para quienes llegan sin equipamiento o desean iniciarse en la disciplina, el lugar ofrece escuelas de surf reconocidas y paradores con alquiler de tablas, lo que refuerza su perfil accesible e inclusivo para el turismo activo. El fondo de arena y la suavidad de las olas durante mareas medias aportan condiciones seguras para una experiencia entretenida en contacto directo con la naturaleza.

Más allá de la actividad en el agua, la zona dispone de una infraestructura que acompaña y completa la jornada. Luego de las sesiones de surf, es habitual que los visitantes se reúnan en los paradores cercanos para disfrutar de licuados o platos elaborados con pesca fresca, siempre con vista a las formaciones rocosas que enmarcan la playa. La combinación de deporte, valores accesibles y paisajes cristalinos posiciona a Playa Rivero como una alternativa estratégica para quienes buscan buenas olas en Uruguay, lejos del movimiento de los balnearios más concurridos.

