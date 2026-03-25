River elogió a un campeón del mundo y generó furor en los hinchas: "Las puertas están abiertas" El vicepresidente segundo del Millonario, Ignacio Villarroel, destacó el desempeño de una de las figuras de la Selección argentina. "Es híper profesional, ganador y serio", expresó. Por + Seguir en







Nicolás Otamendi con la Selección argentina.

El vicepresidente segundo de River, Ignacio Villarroel, reconoció que el club no inició una negociación formal para incorporar al defensor Nicolás Otamendi al plantel, aunque aclaró que "las puertas siempre están abiertas". Además, expuso que mantiene un vínculo personal con el futbolista.

En diálogo con ESPN, Villarroel recordó la simpatía del defensor del Benfica de Portugal por el Millonario y manifestó su cautela. "Otamendi es hincha de River, jugador de Selección, campeón del mundo, muy interesante para considerar. Pero aún no hablamos con él. Hoy no hay una conversación formal. Hay que ser respetuosos de los procesos: Benfica, él y nosotros estamos en plena temporada", expresó.

Nicolás Otamendi Nicolás Otamendi en Benfica. Instagram También elogió al jugador de 38 años, quien tiene altas chances de ser convocado a la Selección argentina para el Mundial 2026: "Di María, Acuña y Pezzella: han vuelto muchos al fútbol argentino. Las puertas siempre están abiertas. A Otamendi lo conozco, tengo una relación personal con él. Es híper profesional, ganador y serio. No solo por su estado físico, sino por su cabeza. Él se pondrá su límite sobre hasta cuándo jugar".

"Todos sabemos el amor que existe del hincha a Otamendi y de Otamendi al club. Es uno de los grandes jugadores de la historia de la Selección argentina. El hincha de River y el hincha argentino lo reconocen y se identifican con él porque es un líder, defendiéndole las espaldas a Messi, a Julián, a todos", agregó en esta línea.

Nicolás Otamendi habló de Chacho Coudet y respondió si puede llegar a River El futbolista Nicolás Otamendi, quien se desempeña en el Benfica de Portugal, llegó el lunes al país luego de que fuera convocado a la Selección argentina y se refirió a una posibilidad de incorporarse a River en el próximo mercado de pases, aunque marcó su cautela.