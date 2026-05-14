14 de mayo de 2026 Inicio
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Cómo anotarse para dormir gratis en el Monumental y patear penales con Gonzalo Montiel

River y una empresa ofrecen una estadía gratuita dentro del estadio más grande de Sudamérica con una de sus figuras como anfitrión.

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Las inscripciones abren este viernes a las 8 de la mañana y los cupos son por orden de llegada.

Las inscripciones abren este viernes a las 8 de la mañana y los cupos son por orden de llegada.

River Plate (redes oficiales)

River y Airbnb lanzaron una experiencia inédita en el fútbol argentino en donde dos personas podrán pasar la noche dentro del estadio Más Monumental y, junto a otros 11 fanáticos, participar de una tanda de penales con Gonzalo Montiel, el jugador que selló la tercera estrella de la Selección argentina en Qatar 2022. La propuesta es completamente gratuita y se llevará a cabo el 29 de mayo de 2026, dos semanas antes del inicio del Mundial.

Se trata de la misma lesión que lo alejó de las canchas el año pasado.
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La iniciativa se divide en dos experiencias independientes con cupos sumamente limitados. La estadía nocturna contempla un único lugar para dos personas, que dormirán en un palco acondicionado especialmente como habitación privada con vista directa al campo de juego. La experiencia deportiva, en tanto, abre once cupos para participar del tour por las zonas exclusivas del estadio y la tanda de penales junto al campeón del mundo.

Además del momento deportivo, todos los participantes compartirán una cena al borde de la cancha y recorrerán los vestuarios, el túnel de salida y el césped del estadio más grande de Sudamérica. Los dos huéspedes que pasen la noche tendrán además un desayuno con ritual de mate y vista privilegiada al campo de juego al despertar.

"El fútbol ha marcado mi vida y es un honor tener la oportunidad de abrir las puertas a los fanáticos y compartir con ellos lo que hace que este deporte sea tan especial. Este es un estadio que significa mucho para nuestra selección; se trata de celebrar los momentos, las historias y la pasión que nos une a todos los que amamos el fútbol", expresó Montiel al anunciar la propuesta.

River Airbnb

Cómo anotarse para dormir en el Monumental y patear penales con Gonzalo Montiel gratis

Las inscripciones para ambas experiencias abrirán este viernes 15 de mayo de 2026 a las 8 de la mañana, a través del sitio oficial de Airbnb. Los cupos se asignarán por estricto orden de solicitud, por lo que llegar primero al formulario es determinante. Los traslados hacia y desde el estadio no están incluidos en ninguna de las dos propuestas.

River Airbnb

Para la estadía nocturna del 29 al 30 de mayo, el registro se realiza en airbnb.com/monumentalsleepover. El cupo es para un titular y un acompañante de su elección, ambos mayores de 15 años y con vínculo previo entre sí. Los elegidos dormirán en el palco acondicionado como suite privada y despertarán con vista al campo de juego.

Para la tanda de penales y el tour exclusivo por el estadio, la inscripción está en airbnb.com/monumentalexperience. Los once participantes seleccionados recorrerán los vestuarios, el túnel de salida y el césped, conocerán los secretos de Montiel al momento de ejecutar penales y tendrán la oportunidad de patear desde el punto del penal. La jornada cerrará con una cena gastronómica junto al resto de los invitados.

River Airbnb

Esta no es la primera vez que Airbnb organiza una experiencia de este tipo en el marco del Mundial 2026. El 5 de abril, el Estadio Ciudad de México abrió sus puertas para cuatro huéspedes, con Hugo Sánchez como anfitrión, e incluyó entradas para el partido inaugural del torneo el 11 de junio.

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