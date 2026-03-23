Nicolás Otamendi habló del Chacho Coudet y respondió si puede llegar a River

El futbolista Nicolás Otamendi, quien se desempeña en el Benfica de Portugal, llegó al país luego de que fuera convocado a la Selección argentina y se refirió a una posibilidad de incorporarse a River en el próximo mercado de pases, aunque expuso su cautela.
En diálogo con ESPN, Otamendi hizo alusión a las chances de que juegue en River luego del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio. "No quiero agregar ninguna palabra extra. Al Chacho lo conocí una vez. Tengo contrato con Benfica, que finaliza en junio. No tengo más nada. Veremos", expresó.
El defensor de 38 años, quien tiene altas probabilidades de jugar el Mundial 2026, admitió en distintas oportunidades su simpatía por el Millonario. "Toda mi familia es de River", expresó en una ocasión durante una entrevista con Telefe en 2025.
Por lo pronto, el futbolista arribó al país para incorporarse a la Selección argentina, ya que el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Mauritania el viernes a las 20:15 y el 31 de marzo a Zambia en el mismo horario, ambos partidos en la Bombonera, en el marco de la fecha FIFA de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
Alarma en la Selección argentina: dos futbolistas se lesionaron y no jugarán los amistosos
La Selección argentina anunció que los futbolistas Leonardo Balerdi y Gonzalo Montiel quedaron desafectados de la convocatoria para los amistosos contra Mauritania y Zambia, en el marco de la próxima fecha FIFA de cara al Mundial 2026.
En la red social X, la albiceleste informó que Balerdi fue marginado de la convocatoria de Lionel Scaloni, debido a que se lesionó durante la derrota 2-1 de Olympique de Marsella con Lille el domingo por la liga de Francia. Por esta situación, el entrenador citó a Lucas Martínez Quarta, quien fue el capitán de River en los últimos partidos del Millonario e integró los planteles campeones de américa con Argentina en 2021 y 2024.
En tanto, la albiceleste expuso que Montiel tampoco jugará los próximos encuentros, ya que sufrió un inconveniente muscular en el triunfo 2-0 de River sobre Estudiantes de Río Cuarto por el torneo Apertura 2026. En este caso no se informó si el cuerpo técnico llamará a otro futbolista para reemplazarlo.