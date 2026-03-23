Nicolás Otamendi habló del Chacho Coudet y respondió si puede llegar a River El defensor de Benfica arribó a la Argentina para sumarse a la Selección y contestó sobre la posibilidad de incorporarse al Millonario en el próximo mercado de pases. Por + Seguir en







Nicolás Otamendi tiene contrato con Benfica hasta junio. X @SLBenfica

El futbolista Nicolás Otamendi, quien se desempeña en el Benfica de Portugal, llegó al país luego de que fuera convocado a la Selección argentina y se refirió a una posibilidad de incorporarse a River en el próximo mercado de pases, aunque expuso su cautela.

En diálogo con ESPN, Otamendi hizo alusión a las chances de que juegue en River luego del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio. "No quiero agregar ninguna palabra extra. Al Chacho lo conocí una vez. Tengo contrato con Benfica, que finaliza en junio. No tengo más nada. Veremos", expresó.

Embed "TENGO CONTRATO CON BENFICA Y TERMINA EN JUNIO. VEREMOS"



Nico Otamendi dejó en claro que lo conoce al CHACHO COUDET y... ¿dejó la puerta abierta para su llegada a RIVER?



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S3bd6pZyhn — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026 El defensor de 38 años, quien tiene altas probabilidades de jugar el Mundial 2026, admitió en distintas oportunidades su simpatía por el Millonario. "Toda mi familia es de River", expresó en una ocasión durante una entrevista con Telefe en 2025.

Por lo pronto, el futbolista arribó al país para incorporarse a la Selección argentina, ya que el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Mauritania el viernes a las 20:15 y el 31 de marzo a Zambia en el mismo horario, ambos partidos en la Bombonera, en el marco de la fecha FIFA de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Alarma en la Selección argentina: dos futbolistas se lesionaron y no jugarán los amistosos La Selección argentina anunció que los futbolistas Leonardo Balerdi y Gonzalo Montiel quedaron desafectados de la convocatoria para los amistosos contra Mauritania y Zambia, en el marco de la próxima fecha FIFA de cara al Mundial 2026.