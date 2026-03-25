25 de marzo de 2026 Inicio
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Las bajas sensibles que tendrá Eduardo Coudet en el debut de River por la Copa Sudamericana

El Tribunal de Disciplina de la Conmebol dio a conocer las sanciones y uno de ellos recibió dos fechas de suspensión. El primer partido del Millonario en el torneo será ante Blooming el miércoles 8 de abril.

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Salas recibió dos fechas de suspensión y se suma a Acuña.

Salas recibió dos fechas de suspensión y se suma a Acuña.

A días del debut en la Copa Sudamericana, River recibió una dura noticia: Conmebol confirmó la sanción a uno de sus jugadores que se perderá el debut y se suma a la ya conocida de Marcos Acuña.

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Es que el Tribunal de Disciplina determinó que el delantero Maxi Salas fue sancionado con dos fechas de suspensión, tras el informe presentado por el árbitro uruguayo Andrés Matonte por el percance que tuvieron en el partido ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

En ese entonces, el atacante, junto con el resto del equipo dirigido entonces por Marcelo Gallardo, tuvieron una fuerte reacción contra el juez post derrota que les costó la eliminación de la competencia. Pero particularmente el exRacing fue el más vehemente con Matonte, quien lo terminó informando por “exceso verbal”. De esta manera, el delantero se perderá el debut del Millonario en el torneo internacional.

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A esta baja sensible se suma a la ya sabida de Marcos Acuña: el Huevo se perderá solo un partido, por haber recibido una doble amonestación por una falta dentro del área sobre Facundo Torres, que derivó en el 2-1. Su lugar, si todo sale bien, será ocupado por Matías Viña.

Debut de River en la Sudamericana: qué partidos se perderán Acuña y Salas

El estreno de River en la Copa Sudamericana tuvo una modificación de día a último momento: la primera fecha frente a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, debió ser reprogramada.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció actualizaciones en los días y horarios de varios partidos de la jornada inaugural del torneo continental. El encuentro que el equipo de Núñez iba a disputar el jueves 9 de abril a las 21:30 se pasó para un día antes, manteniendo la misma hora de inicio, es decir, debutará el próximo miércoles 8 de abril, partido en el que Eduardo “Chacho” Coudet no podrá contar con la presencia de Maxi Salas y Marcos Acuña.

El segundo encuentro, donde el delantero tampoco podrá ser parte del plantel, será ante Carabobo en el estadio Monumental, el miércoles 15, choques correspondientes por el Grupo H.

Pensando en lo inmediato, y previo al inicio del torneo internacional, el conjunto riverplatense jugará por la 13° fecha del Torneo Apertura frente a Belgrano en el estadio Monumental el fin de semana del 5 de abril, aunque todavía la Liga Profesional no confirmó el día ya que previamente se disputará la fecha FIFA, de cara al Mundial 2026.

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