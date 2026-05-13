13 de mayo de 2026 Inicio
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Sebastián Villa reconoció que hubo contactos con River y explicó por qué no se dio su llegada

El delantero colombiano fue mencionado en los últimos mercados de pases para arribar a Núñez y esta vez, habló por primera vez sobre los rumores.

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“Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad yo tengo que ir a trabajar”

“Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad yo tengo que ir a trabajar”, explicó Sebastián Villa.

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A fines de la temporada 2025, el nombre de Sebastián Villa resonó en los pasillos de Núñez como un posible nuevo jugador de River, un morbo que finalmente nunca se dio. Ahora, el propio colombiano habló por primera vez de la situación y reconoció que hubo un contacto para convertirse en jugador del Millonario, pero explicó por qué no se dio.

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De gran presente en Independiente Rivadavia de Mendoza y siempre vinculado al mundo Boca, el delantero estuvo en consideración del conjunto riverplatense, con Marcelo Gallardo en ese momento como entrenador, para que se sume al plantel de este año. Finalmente, el colombiano tomó la decisión de continuar en la Lepra mendocina, hoy de gran presente, pese a haber quedado eliminado recientemente en los cuartos de final del Torneo Apertura frente a Unión de Santa Fe.

“Hubo llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números”, reveló en diálogo con TyC Sports y justificó: “Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad de ir a cualquier club, yo tengo que ir a trabajar. Pienso en el futuro de mi familia”.

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¿Y si te llama Román? Sebastián Villa también habló sobre la posibilidad de regresar a Boca

Pese al coqueteo que tuvo con River, ahora Sebastián Villa no le esquivó a la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Boca. Durante una entrevista con TyC Sports, el colombiano no descartó la posibilidad de desembarcar en La Boca.

“Se hablan muchas cosas que no son. Yo tuve la oportunidad de hablar con Chicho hace poco y quedamos en seguir hablando. Queda esperar, sentarme con mi familia y el presidente de Independiente Rivadavia y veremos qué pasa con mi futuro”, adelantó sin cerrarle la posibilidad y fue contundente: “Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie”.

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El extremo colombiano fue una de las figuras del Apertura 2026, integró el mejor equipo de la fase regular y pese a haber quedado eliminados ante Unión en los octavos de final, la Lepra mendocina está bien posicionado en la Copa Libertadores: es único líder del Grupo C con 10 puntos producto de tres victorias y un empate.

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