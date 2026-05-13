Sebastián Villa reconoció que hubo contactos con River y explicó por qué no se dio su llegada El delantero colombiano fue mencionado en los últimos mercados de pases para arribar a Núñez y esta vez, habló por primera vez sobre los rumores. Por + Seguir en







“Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad yo tengo que ir a trabajar”, explicó Sebastián Villa. Redes sociales

A fines de la temporada 2025, el nombre de Sebastián Villa resonó en los pasillos de Núñez como un posible nuevo jugador de River, un morbo que finalmente nunca se dio. Ahora, el propio colombiano habló por primera vez de la situación y reconoció que hubo un contacto para convertirse en jugador del Millonario, pero explicó por qué no se dio.

De gran presente en Independiente Rivadavia de Mendoza y siempre vinculado al mundo Boca, el delantero estuvo en consideración del conjunto riverplatense, con Marcelo Gallardo en ese momento como entrenador, para que se sume al plantel de este año. Finalmente, el colombiano tomó la decisión de continuar en la Lepra mendocina, hoy de gran presente, pese a haber quedado eliminado recientemente en los cuartos de final del Torneo Apertura frente a Unión de Santa Fe.

“Hubo llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números”, reveló en diálogo con TyC Sports y justificó: “Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad de ir a cualquier club, yo tengo que ir a trabajar. Pienso en el futuro de mi familia”.

villa sebastián

¿Y si te llama Román? Sebastián Villa también habló sobre la posibilidad de regresar a Boca Pese al coqueteo que tuvo con River, ahora Sebastián Villa no le esquivó a la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Boca. Durante una entrevista con TyC Sports, el colombiano no descartó la posibilidad de desembarcar en La Boca.