Baja sensible para la semifinal: un jugador de River se rompió los ligamentos cruzados

El atacante se perderá lo que resta del año y recién podría reaparecer en la pretemporada de 2027. El Millonario se queda sin una carta ofensiva de cara al duelo clave ante Rosario Central en el Monumental.

River recibió un golpe en pleno festejo por la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2026. El delantero Agustín Ruberto sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante el entrenamiento del martes, el último antes del partido ante Gimnasia, y estará fuera de las canchas por un mínimo de ocho meses.

Otro jugador de Central salió con los tapones de punta contra Racing y River por la polémica de los arbitrajes

El diagnóstico es especial porque se trata de una reincidencia, ya que es la misma lesión y en la misma pierna que el juvenil había padecido en febrero de 2025, cuando se rompió los cruzados durante el Sudamericano Sub 20 representando a la Selección argentina. El club decidió postergar el anuncio hasta después del triunfo ante Gimnasia para no afectar el ánimo del plantel en la previa de un cruce decisivo.

Los plazos de recuperación establecidos actualmente por los cuerpos médicos ubican el regreso del jugador recién para la pretemporada de verano de 2027. Antes de ser operado, Ruberto deberá esperar a que se desinflame la zona afectada para luego programar la intervención quirúrgica e iniciar una larga rehabilitación, la segunda en el lapso de un año y medio.

Para Eduardo Coudet, la baja del atacante de 20 años representa una pérdida como recambio clave en el frente de ataque. Ruberto había sido titular por primera vez en el ciclo del nuevo entrenador hace apenas dos semanas, ante Atlético Tucumán, en lo que terminó siendo su última aparición antes de la lesión.

Cuándo juegan River y Rosario Central por la semifinal del Apertura 2026

La Liga Profesional confirmó que el cruce entre River y Rosario Central se disputará este sábado 17 de mayo a las 19.30 horas en el Estadio Monumental. El Millonario obtiene la localía por haber finalizado en la segunda posición de su zona, mientras que el Canalla llegó al cruce luego de quedar cuarto y de eliminar a Racing Club en una tarde cargada de polémicas arbitrales en el Gigante de Arroyito.

El partido podrá seguirse a través de las señales de TNT Sports y ESPN Premium. River llega a la semifinal luego de haber eliminado a Gimnasia de La Plata con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta, mientras que el conjunto rosarino dirigido por Jorge Almirón selló su pase en el alargue de un encuentro lleno de nervios y discusiones.

River - Rosario Central

El ganador de este cruce avanzará a la final del Apertura 2026, donde se medirá con el vencedor del otro duelo semifinal entre Argentinos Juniors y Belgrano, programado para el domingo 18 de mayo a las 17horas en La Paternal. Hay que recordar que River y Central ya se habían enfrentado en la tercera fecha de la fase inicial del torneo, el 1° de febrero en Rosario, con un resultado de 0-0.