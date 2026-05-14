14 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Baja sensible para la semifinal: un jugador de River se rompió los ligamentos cruzados

El atacante se perderá lo que resta del año y recién podría reaparecer en la pretemporada de 2027. El Millonario se queda sin una carta ofensiva de cara al duelo clave ante Rosario Central en el Monumental.

Por
Se trata de la misma lesión que lo alejó de las canchas el año pasado.

Se trata de la misma lesión que lo alejó de las canchas el año pasado.

X (@ATOficial)

River recibió un golpe en pleno festejo por la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2026. El delantero Agustín Ruberto sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante el entrenamiento del martes, el último antes del partido ante Gimnasia, y estará fuera de las canchas por un mínimo de ocho meses.

Otro jugador de Central salió con los tapones de punta contra Racing y River por la polémica de los arbitrajes
Te puede interesar:

Otro jugador de Central salió con los tapones de punta contra Racing y River por la polémica de los arbitrajes

El diagnóstico es especial porque se trata de una reincidencia, ya que es la misma lesión y en la misma pierna que el juvenil había padecido en febrero de 2025, cuando se rompió los cruzados durante el Sudamericano Sub 20 representando a la Selección argentina. El club decidió postergar el anuncio hasta después del triunfo ante Gimnasia para no afectar el ánimo del plantel en la previa de un cruce decisivo.

Los plazos de recuperación establecidos actualmente por los cuerpos médicos ubican el regreso del jugador recién para la pretemporada de verano de 2027. Antes de ser operado, Ruberto deberá esperar a que se desinflame la zona afectada para luego programar la intervención quirúrgica e iniciar una larga rehabilitación, la segunda en el lapso de un año y medio.

Para Eduardo Coudet, la baja del atacante de 20 años representa una pérdida como recambio clave en el frente de ataque. Ruberto había sido titular por primera vez en el ciclo del nuevo entrenador hace apenas dos semanas, ante Atlético Tucumán, en lo que terminó siendo su última aparición antes de la lesión.

Agustín Ruberto River Barracas Central

Cuándo juegan River y Rosario Central por la semifinal del Apertura 2026

La Liga Profesional confirmó que el cruce entre River y Rosario Central se disputará este sábado 17 de mayo a las 19.30 horas en el Estadio Monumental. El Millonario obtiene la localía por haber finalizado en la segunda posición de su zona, mientras que el Canalla llegó al cruce luego de quedar cuarto y de eliminar a Racing Club en una tarde cargada de polémicas arbitrales en el Gigante de Arroyito.

El partido podrá seguirse a través de las señales de TNT Sports y ESPN Premium. River llega a la semifinal luego de haber eliminado a Gimnasia de La Plata con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta, mientras que el conjunto rosarino dirigido por Jorge Almirón selló su pase en el alargue de un encuentro lleno de nervios y discusiones.

River - Rosario Central

El ganador de este cruce avanzará a la final del Apertura 2026, donde se medirá con el vencedor del otro duelo semifinal entre Argentinos Juniors y Belgrano, programado para el domingo 18 de mayo a las 17horas en La Paternal. Hay que recordar que River y Central ya se habían enfrentado en la tercera fecha de la fase inicial del torneo, el 1° de febrero en Rosario, con un resultado de 0-0.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se viene la definición del torneo.
play

Definición del Torneo Apertura 2026: confirmaron los días y horarios de las semifinales

Milito y Di María, enfrentados por los árbitros.
play

El durísimo cruce entre Di María y Milito tras la victoria de Central contra Racing

River se prepara para su siguiente partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Gimnasia LP por los cuartos del Torneo Apertura 2026

El exdefensor conmovió con el relato sobre su difícil presente laboral para dar de comer a su familia.

"No doy más": el desesperado pedido de un ídolo de Huracán en medio de la crisis

Paulo Dybala, en la Roma, querido por Boca, pero en la mira de otro club grande de Europa.

¿Adiós el sueño? El gigante de Europa que apareció de la nada para arrebatarle a Dybala a Boca y a Roma

“Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad yo tengo que ir a trabajar”, explicó Sebastián Villa.

Villa reconoció que hubo contactos con River y explicó por qué no se dio su llegada

Rating Cero

Hardy entrenó al límite durante tres meses intensivos, más precisamente diez semanas, acumulando un total de 8 horas diarias de actividad física.

Era físicamente imposible: como fue la impresionante transformación de Tom Hardy

La mediática se coronó campeona evento internacional Supernova Génesis 2026.

Flor Vigna hizo una confesión dramática sobre su salud: "Creo en mí y lo voy a revertir.

El actor Marcelo Mazzarello le retiró su apoyo a Milei. 

El actor Marcelo Mazzarello cuestiono al Gobierno y afirmó que "no volvería votar Milei"

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

La punzante advertencia de Milett Figueroa a Marcelo Tinelli por su nuevo romance: "La deslealtad no va conmigo"

Griselda Siciliani como Vicky en Envidiosa.
play

Griselda Siciliani reveló qué características de la protagonista de Envidiosa no estaban guionadas

El ex participante del reality cuestionó a Santiago Del Moro.

Un ex Gran Hermano fulminó a Santiago del Moro: "Debería bajar el ego"

últimas noticias

El INDEC comunicó los datos  la Canasta Básica Total y Alimentaria de abril.

En abril una familia necesitó más de $1.469.768 para no ser pobre

Hace 4 minutos
play

Claudio Vidal celebró que la Corte Suprema reconociera la ampliación del Tribunal Supremo de Santa Cruz

Hace 11 minutos
El Senado en la sesión de este jueves.

El Senado devolvió a comisión el acuerdo con fondos buitre por u$s171 millones

Hace 12 minutos
Hardy entrenó al límite durante tres meses intensivos, más precisamente diez semanas, acumulando un total de 8 horas diarias de actividad física.

Era físicamente imposible: como fue la impresionante transformación de Tom Hardy

Hace 14 minutos
Otro aspecto clave del clima haitiano es la influencia de los ciclones tropicales y huracanes en los meses más cálidos del año

Participa en el Mundial 2026: qué clima es habitual en Haití y cuándo conviene visitarlo

Hace 16 minutos