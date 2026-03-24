24 de marzo de 2026 Inicio
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Cambio de último momento: cuándo será el debut de River en la Copa Sudamericana

La Conmebol anunció la modificación de varios partidos del torneo continental y el Millonario fue uno de los afectados. Cómo quedó el fixture de la primera fecha.

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El equipo del Chacho Coudet viene de tres victorias al hilo.

El equipo del Chacho Coudet viene de tres victorias al hilo.

@RiverPlate

El estreno de River en la Copa Sudamericana tuvo una modificación de día a último momento: la primera fecha frente a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, debió ser reprogramada y encendió las alarmas en el Millonario, conducido por Eduardo "Chacho" Coudet.

Gonzalo Montiel convirtió el primer gol de River.
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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció actualizaciones en los días y horarios de varios partidos de la jornada inaugural del torneo continental. El encuentro que el equipo de Núñez iba a disputar el jueves 9 de abril a las 21:30 se pasó para un día antes, manteniendo la misma hora de inicio. De esta manera, el plantel riverplatense deberá adelantar el vuelo a suelo boliviano y cambiar la logística del traslado.

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El cambio de día genera un contratiempo para el equipo argentino, que deberá retocar su agenda y adelantar el primer viaje oficial al exterior de este año, tras la Fecha FIFA de marzo que se comenzará a disputar esta semana. El partido en Bolivia se jugará tras el choque ante Belgrano por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 en el Estadio Monumental y antes de la visita a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Desde el seno dirigencial del Millonario esperan que la segunda fecha de la Copa Sudamericana, a disputarse en la semana del 15 de abril frente a Carabobo de Venezuela como local, no se modifique en vistas del próximo Superclásico frente a Boca por la fecha 15 y penúltima del Torneo Apertura 2026.

El fixture de los equipos argentinos en la 1ª fecha de la Copa Sudamericana

Martes 7 de abril

  • Independiente Petrolero vs Racing - Hora: 19 - Estadio: Sucre

  • Barracas Central vs Vasco da Gama - Hora: 19 - Estadio: Banfield

  • Alianza Atlético vs Tigre - Hora: 23 - Estadio: Bellavista (Perú)

Miércoles 8 de abril

  • Deportivo Riestra vs Palestino - Hora: 19 - Estadio: San Lorenzo

  • Recoleta vs San Lorenzo - Hora: 19 - Estadio: Asunción (Paraguay)

  • Blooming vs River Plate - Hora: 21:30 - Estadio: Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

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