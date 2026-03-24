Cambio de último momento: cuándo será el debut de River en la Copa Sudamericana La Conmebol anunció la modificación de varios partidos del torneo continental y el Millonario fue uno de los afectados. Cómo quedó el fixture de la primera fecha. Por + Seguir en







El equipo del Chacho Coudet viene de tres victorias al hilo. @RiverPlate

El estreno de River en la Copa Sudamericana tuvo una modificación de día a último momento: la primera fecha frente a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, debió ser reprogramada y encendió las alarmas en el Millonario, conducido por Eduardo "Chacho" Coudet.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció actualizaciones en los días y horarios de varios partidos de la jornada inaugural del torneo continental. El encuentro que el equipo de Núñez iba a disputar el jueves 9 de abril a las 21:30 se pasó para un día antes, manteniendo la misma hora de inicio. De esta manera, el plantel riverplatense deberá adelantar el vuelo a suelo boliviano y cambiar la logística del traslado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sudamericana/status/2036565511706640571&partner=&hide_thread=false ¡El fixture actualizado de la primera fecha de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/A4j8W33cFt — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 24, 2026 El cambio de día genera un contratiempo para el equipo argentino, que deberá retocar su agenda y adelantar el primer viaje oficial al exterior de este año, tras la Fecha FIFA de marzo que se comenzará a disputar esta semana. El partido en Bolivia se jugará tras el choque ante Belgrano por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 en el Estadio Monumental y antes de la visita a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Desde el seno dirigencial del Millonario esperan que la segunda fecha de la Copa Sudamericana, a disputarse en la semana del 15 de abril frente a Carabobo de Venezuela como local, no se modifique en vistas del próximo Superclásico frente a Boca por la fecha 15 y penúltima del Torneo Apertura 2026.

El fixture de los equipos argentinos en la 1ª fecha de la Copa Sudamericana Martes 7 de abril