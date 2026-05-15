Un periodista denunció que robaron su identidad con IA para hacer estafas virtuales

El periodista Mariano García denunció que fue víctima de delincuentes que usaron su imagen con Inteligencia Artificial. A través de distintas herramientas digitales, robaron su rostro y su identidad para estafar y extorsionar a personas engañadas en su buena fe, principalmente mujeres.
El trabajador de Telefe contó que los estafadores operaban a través de redes sociales, y que se enteró casi por casualidad cuando participó del programa Pasapalabra, con la conducción de Iván de Pineda, y una mujer lo contactó preguntándole si la conocía.
Cuando García le respondió que no, la mujer se dio cuenta de que había caído en una trampa: hacía tiempo que mantenía una relación sentimental con alguien que se hacía pasar por el comunicador y que le terminó pidiendo dinero.
"Este malparido anda estafando a personas de buena fe. No confíen en cuentas de personas que no conocen", detalló el conductor en sus redes.
García se indignó por el uso de sus imágenes modificadas con la IA, que se utilizó para simular situaciones y facilitar el engaño a través del montaje. La estafa no solo fue económica, sino que los delincuentes llegaron a pedirle fotos íntimas a sus víctimas.
"La extorsionó con que, si no le pagaba, le pasaba esa foto a la familia", remarcó el mediático sobre la nueva forma de estafa. En este sentido, reflexionó que "las redes están llenas de cazadores y todos somos potenciales presas".