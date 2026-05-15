Un periodista denunció que robaron su identidad con IA para hacer estafas virtuales El conductor relató que otras personas se hicieron pasar por él usando fotos modificadas por inteligencia artificial. Tras engañarlas, les pidieron dinero y fotos íntimas. Agregar C5N en









El periodista descubrió que estaban estafando personas en su nombre por casualidad. Redes sociales

El periodista Mariano García denunció que fue víctima de delincuentes que usaron su imagen con Inteligencia Artificial. A través de distintas herramientas digitales, robaron su rostro y su identidad para estafar y extorsionar a personas engañadas en su buena fe, principalmente mujeres.

El trabajador de Telefe contó que los estafadores operaban a través de redes sociales, y que se enteró casi por casualidad cuando participó del programa Pasapalabra, con la conducción de Iván de Pineda, y una mujer lo contactó preguntándole si la conocía.

Cuando García le respondió que no, la mujer se dio cuenta de que había caído en una trampa: hacía tiempo que mantenía una relación sentimental con alguien que se hacía pasar por el comunicador y que le terminó pidiendo dinero.

Embed ROBO DE IDENTIDAD: LA DENUNCIA DEL PERIODISTA MARIANO GARCÍA @DesayunoOk @PamelaDav pic.twitter.com/FBg0sb4iP9 — América TV (@AmericaTV) May 15, 2026 "Este malparido anda estafando a personas de buena fe. No confíen en cuentas de personas que no conocen", detalló el conductor en sus redes.

García se indignó por el uso de sus imágenes modificadas con la IA, que se utilizó para simular situaciones y facilitar el engaño a través del montaje. La estafa no solo fue económica, sino que los delincuentes llegaron a pedirle fotos íntimas a sus víctimas.