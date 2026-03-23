23 de marzo de 2026 Inicio
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Alarma en la Selección argentina: dos futbolistas se lesionaron y no jugarán los amistosos

La albiceleste informó que dos defensores quedaron desafectados de la convocatoria para los partidos contra Mauritania y Zambia, en el marco de la preparación de cara al Mundial 2026.

Por
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

X: Selección

La Selección argentina anunció que los futbolistas Leonardo Balerdi y Gonzalo Montiel quedaron desafectados de la convocatoria para los amistosos contra Mauritania y Zambia, en el marco de la próxima fecha FIFA de cara al Mundial 2026.

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En la red social X, la albiceleste informó que Balerdi fue marginado de la convocatoria de Lionel Scaloni, debido a que se lesionó durante la derrota 2-1 de Olympique de Marsella con Lille el domingo por la liga de Francia. Por esta situación, el entrenador citó a Lucas Martínez Quarta, quien fue el capitán de River en los últimos partidos del Millonario e integró los planteles campeones de américa con Argentina en 2021 y 2024.

Si bien Balerdi ganó mucho terreno en el último año en Argentina, su baja para los próximos encuentros podría afectar sus posibilidades de que sea convocado al Mundial 2026. El Chino, por su parte, tendrá una oportunidad para mostrarse en los amistosos y convencer a Scaloni de que sea convocado a la Copa del Mundo.

Selección argentina tuit Leonardo Balerdi Lucas Martínez Quarta
Lucas Martínez Quarta fue convocado a la Selección argentina por Leonardo Balerdi.

Lucas Martínez Quarta fue convocado a la Selección argentina por Leonardo Balerdi.

Por otro lado, la albiceleste expuso que Montiel tampoco jugará los próximos encuentros, ya que sufrió un inconveniente muscular en el triunfo 2-0 de River sobre Estudiantes de Río Cuarto por el torneo Apertura 2026. En este caso no se informó si el cuerpo técnico llamará a otro futbolista para reemplazarlo.

Los de Scaloni enfrentarán a Mauritania el viernes a las 20:15 y a Zambia el 31 de marzo en el mismo horario, ambos en la Bombonera. Tras la cancelación de la Finalissima frente a España, la albiceleste debió salir a buscar rivales y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que ambas selecciones africanas jugarán frente a Lionel Messi y compañía en la despedida de la Scaloneta ante su gente, previo a la cita mundialista.

Selección argentina tuit Gonzalo Montiel
Gonzalo Montiel fue desafectado de la Selección argentina.

Gonzalo Montiel fue desafectado de la Selección argentina.

Tras barajarse encuentros ante Guatemala y Honduras, debieron suspenderse dichos partidos debido a que tienen compromisos amistosos en Europa. FIFA, por reglamento, no permite que un seleccionado dispute dos partidos en distintos continentes en una misma ventana internacional, por lo que no podían viajar a Argentina para jugar los amistosos en la Bombonera.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, Adidas presentó la nueva camiseta alternativa que vestirá la Selección nacional en el Mundial 2026 y los precios se adecúan a cada versión de la misma. Lionel Messi fue protagonista de la campaña y tiene una camiseta a la venta.

La camiseta se puede adquirir a través de la página oficial de Adidas y la más económica que es la Versión Fan que tiene un costo de $149.999. Esa versión incluye el parche de la FIFA con el escudo de AFA y el isologo argentino. Hay talles de XS hasta 3XL.

En la Versión Jugador el precio es de $219.999 y la diferencia que tiene es que cuenta con un entramado en tela que es conformado por un tejido de punto Jacquard. También se puede conseguir la versión Messi Versión Jugador y se obtiene por un valor de $249.999. Es un diseño Premium, ya que cuenta con el número diez en el frente y dorso con el nombre del capitán.

También hay una versión alternativa que es con la camiseta manga larga, al igual que la remera de Messi, tendrá un valor de $249.999.

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