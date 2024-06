Riquelme vuelve a la carga por un campeón del mundo: "Si hay algo formal, lo analizaré"

El volante y pieza fija de la Sub 23 para los Juegos Olímpicos de París 2024, también será parte del torneo continental sabe que su etapa en la MLS no se extenderá por mucho tiempo, pero también reconoce que sus deseos no están tan alejados al de Román, sumando que ambos tienen una buena relación.

“Siempre hablo con Román (Riquelme). Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación y justo ayer hablamos un poco”, reveló en diálogo con TyC Sports y respecto a una posible propuesta para jugar en el fútbol argentino fue contundente: “Todavía no hay nada formal, no he hablado con mi representante”.

Sobre la charla puntual, el exvolante de Vélez explicó que pese a que "fue una linda conversación”, también señaló que “estoy bien acá (Estados Unidos), el club (Atlanta United) me trató bien desde que llegué y veré lo que pasa en estos meses”.

De igual modo, el joven futbolista reconoce la dificultad de ponerse la camiseta azul y oro. “Depende de muchas cosas, del club (Atlanta) principalmente”, aseguró, pero no cerró las puertas: “Si hay algo formal, tomaré la decisión con mi familia. Boca y River son los más grandes del fútbol argentino. A cualquier jugador le tira”.

Por último, sobre el deseo del ídolo Xeneize, Almada aseguró que le dijo que tiene el deseo de que juegue en Boca, “ayer también me lo dijo”. “Pero no hay nada formal, estoy muy feliz acá, muy contento y veremos en estos meses que pasa. Él siempre me lo dijo como deseo, pero no sé cómo me lo habrá dicho ahora”, indicó entre risas.

Cuándo debutará Argentina en la Copa América

Una vez finalizado los amistosos que se jugaron en Estados Unidos, Lionel Scaloni confirmó el listado de 26 jugadores que disputarán la Copa América, entre los cuales están Thiago Almada.

Ahora, con todo el plantel completo, la Selección argentina ya piensa en lo que será el debut en el torneo continental del cual es la defensora del título, y obviamente, irá en búsqueda del bicampeonato.

La albiceleste debutará el próximo jueves 20 de junio con Canadá en lo que también marcará el primer partido del certamen. El partido se disputará desde las 21 (hora argentina), en el Estadio Mercedes-Benz, Atlanta.

Los otros dos encuentros correspondientes al Grupo A serán frente a Chile, el 25 de junio en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, desde las 22. Mientras que el tercer y último de la fase de grupos se jugará contra Perú, el 29 de junio en el Hard Rock Stadium, Miami a partir de las 21.