James Rodríguez habló de los rumores de su llegada a Boca: "Quiero jugar..."

En diálogo con la prensa luego del triunfo 3-0 de la Selección colombiana sobre Bolivia en un amistoso de cara a la Copa América, Rodríguez fue consultado sobre una chance de regresar al fútbol argentino, donde jugó en Banfield entre 2008 y 2010, y lo descartó: "No vuelvo al fútbol argentino. No es de mis posibilidades, no es parte de mi proyecto. Todavía falta mucho para eso".