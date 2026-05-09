Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota ante Huracán El Xeneize perdió 3 a 2 contra el Globo en un partidazo por octavos de final del Torneo Apertura y se quedó sin chances en el certamen local. Ahora se preparará para otro partido decisivo. Por + Seguir en







El Xeneize quedó eliminado del Torneo Apertura y ya piensa en su próximo partido por Libertadores.

Boca Juniors perdió 3 a 2 ante Huracán en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura, en un partido que terminó igualado en 1 en los 90 y donde el Globo sacó diferencias en el alargue. Ahora los dirigidos por Claudio Úbeda se prepararán para su siguiente partido por Copa Libertadores, que también será importante de cara al futuro del club de la Ribera.

huracan boca gil El primer gol de Huracán en la Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 fue del "Colo" Gil. Redes sociales

El siguiente encuentro del Xeneize será frente a Cruzeiro el martes 19 de mayo a las 21:30 de Argentina. El equipo de Claudio Úbeda, que viene de caer en Ecuador contra Barcelona, jugará de local por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y, para llegar al último paritdo con tranquilidad, deberá asegurar un triunfo ante los brasileños.

El equipo de Belo Horizonte comparte el liderazgo del grupo con la Universidad Católica de Chile, ambos con 7 puntos. Boca está en el tercer lugar con 6 puntos y tendrá que enfrentar en la sexta fecha de esta ronda al equipo trasandino. El panorama no es el más alentador, pero el equipo xeneize, con el mundialista Leandro Paredes como referente, intentará sacar provecho de su mística copera en La Bombonera para asegurar el pase a octavos de final de la Copa Libertadores.

Un dato a favor del equipo de Claudio Úbeda es el historial contra sus contrincantes directos por el pase a la siguiente ronda de la competencia internacional. Contra Cruzeiro, existe un registro parejo, pero a favor del Xeneize, que disputó 17 partidos, de los cuales ganó 7, empató 4 y perdió 6. Por el lado de la Universidad Católica, Boca mantiene una clara superioridad con 7 victorias, 2 empates y 2 derrotas ante los chilenos.