9 de mayo de 2026 Inicio
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Los mejores memes de la eliminación de película de Boca en el Torneo Apertura

El Xeneize volvió a quedar eliminado en La Bombonera, en una derrota increíble con Huracán por 3-2, y las redes estallaron. Mirá los mejores posteos de una noche inolvidable en redes sociales.

Por
Lautaro Di Lollo

Lautaro Di Lollo, uno de los principales apuntados por los cibernautas.

La desilusión de Paredes que, desde que llegó a Boca, aun no ganó ningún título.
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Boca, eliminado del Torneo Apertura: en un partido histórico, perdió 3-2 con Huracán en La Bombonera

Gran parte de las burlas apuntaron a los increíbles errores defensivos de Boca en el alargue, especialmente a los dos penales cometidos en pocos minutos por el defensor Lautaro Di Lollo y a la actuación de algunos futbolistas señalados por los hinchas. También hubo memes dedicados al arquero Hernán Galíndez, figura clave de Huracán, y a la crisis futbolística que atraviesa el club de la Ribera, que ya lleva más de tres años sin títulos.

Mirá los mejores memes de otra eliminación de Boca en La Bombonera

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