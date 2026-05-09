Los mejores memes de la eliminación de película de Boca en el Torneo Apertura El Xeneize volvió a quedar eliminado en La Bombonera, en una derrota increíble con Huracán por 3-2, y las redes estallaron. Mirá los mejores posteos de una noche inolvidable en redes sociales. Por + Seguir en







Lautaro Di Lollo, uno de los principales apuntados por los cibernautas.

La eliminación de Boca Juniors en el Torneo Apertura tras la derrota 3-2 frente a Huracán desató una verdadera catarata de memes en las redes sociales. Como suele ocurrir en las noches más calientes del fútbol argentino, los usuarios no perdonaron al Xeneize y reaccionaron con cargadas, bromas y posteos virales apenas terminó el partido en La Bombonera.