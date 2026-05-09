Los mejores memes de la eliminación de película de Boca en el Torneo Apertura

La eliminación de Boca Juniors en el Torneo Apertura tras la derrota 3-2 frente a Huracán desató una verdadera catarata de memes en las redes sociales. Como suele ocurrir en las noches más calientes del fútbol argentino, los usuarios no perdonaron al Xeneize y reaccionaron con cargadas, bromas y posteos virales apenas terminó el partido en La Bombonera.
Gran parte de las burlas apuntaron a los increíbles errores defensivos de Boca en el alargue, especialmente a los dos penales cometidos en pocos minutos por el defensor Lautaro Di Lollo y a la actuación de algunos futbolistas señalados por los hinchas. También hubo memes dedicados al arquero Hernán Galíndez, figura clave de Huracán, y a la crisis futbolística que atraviesa el club de la Ribera, que ya lleva más de tres años sin títulos.
Mirá los mejores memes de otra eliminación de Boca en La Bombonera
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