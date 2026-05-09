9 de mayo de 2026 Inicio
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El cuadro de los playoffs del Torneo Apertura al rojo vivo tras la eliminación de Boca Juniors y el clásico triunfo de Belgrano

El inicio de los octavos de final del campeonato local ya dejó varias sorpresas en una definición apasionante de eliminación directa: el Xeneize dijo adiós temprano y el Pirata se quedó con el clásico cordobés.

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El festjejo del Pirata cordobés

El festjejo del Pirata cordobés, que le ganó 1-0 a Talleres en el Kempes.

@Belgrano

El Torneo Apertura 2026 entró en su fase más emocionante y dramática. Los octavos de final comenzaron con resultados que sacudieron el tablero del fútbol argentino, dejando en el camino a uno de los máximos favoritos y coronando a un nuevo rey en el histórico clásico cordobés: Boca quedó afuera y Belgrano se quedó con el duelo ante Talleres (C).

La desilusión de Paredes que, desde que llegó a Boca, aun no ganó ningún título.
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La gran sorpresa de la jornada se vivió en La Bombonera. Huracán dio el golpe al eliminar a Boca en un partido inolvidable que se definió en el tiempo suplementario. El Globo se impuso por 3-2 ante un equipo de Claudio Úbeda que no pudo sostener la ventaja y terminó despidiéndose del certamen ante su público entre silbidos. Con este triunfo histórico, el conjunto de Parque Patricios avanzó a los cuartos de final, donde espera por el ganador del duelo entre Argentinos Juniors (3° B) y Lanús (6° A).

boca eliminado
Boca se fue silbado tras la eliminación en La Bombonera.

Boca se fue silbado tras la eliminación en La Bombonera.

En tanto, en el primer enfrentamiento de eliminación directa por torneos de AFA entre los dos gigantes de Córdoba, Belgrano venció 1-0 a Talleres. Con un gol de Francisco González Metilli, el Pirata no solo se clasificó a la siguiente ronda, sino que también rompió una racha de 25 años sin vencer a su clásico rival.

Ahora, los dirigidos por Ricardo Zielinski deberán enfrentarse a Unión de Santa Fe por un lugar en las semifinales. El Tatengue (8° A) también protagonizó un impacto al derrotar a Independiente Rivadavia (1° B) en Mendoza.

gonzalez metilli belgrano
González Metilli fue el héroe en la tarde de Córdoba.

González Metilli fue el héroe en la tarde de Córdoba.

Así quedó el cuadro de los playoffs del Torneo Apertura

octavos de final Torneo Apertura

Torneo Apertura: días y horarios para los octavos de final

La acción de los octavos de final no se detiene y este domingo 10 de mayo se completará la llave con cuatro encuentros de alto voltaje:

  • 15: Rosario Central (4° B) - Independiente (5° A)
  • 17: Estudiantes (1° A) - Racing (8° B)
  • 19: River (2° B) - San Lorenzo (7° A)
  • 21.30: Vélez (3° A) - Gimnasia -LP- (6° B)

Cómo será la definición del resto del Torneo Apertura

Al mismo tiempo, se confirmó cómo quedó el resto del cronograma del Torneo Apertura con los días de los cuartos, semifinales y la final.

De acuerdo a lo que se detalló, en la siguiente fase "los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los partidos de cuartos de final el día martes, y los ganadores del domingo lo harán el miércoles".

"Las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos Conmebol. La final se jugará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba", concluyeron.

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