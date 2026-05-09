El cuadro de los playoffs del Torneo Apertura al rojo vivo tras la eliminación de Boca Juniors y el clásico triunfo de Belgrano

El Torneo Apertura 2026 entró en su fase más emocionante y dramática. Los octavos de final comenzaron con resultados que sacudieron el tablero del fútbol argentino, dejando en el camino a uno de los máximos favoritos y coronando a un nuevo rey en el histórico clásico cordobés: Boca quedó afuera y Belgrano se quedó con el duelo ante Talleres (C).
La gran sorpresa de la jornada se vivió en La Bombonera. Huracán dio el golpe al eliminar a Boca en un partido inolvidable que se definió en el tiempo suplementario. El Globo se impuso por 3-2 ante un equipo de Claudio Úbeda que no pudo sostener la ventaja y terminó despidiéndose del certamen ante su público entre silbidos. Con este triunfo histórico, el conjunto de Parque Patricios avanzó a los cuartos de final, donde espera por el ganador del duelo entre Argentinos Juniors (3° B) y Lanús (6° A).
En tanto, en el primer enfrentamiento de eliminación directa por torneos de AFA entre los dos gigantes de Córdoba, Belgrano venció 1-0 a Talleres. Con un gol de Francisco González Metilli, el Pirata no solo se clasificó a la siguiente ronda, sino que también rompió una racha de 25 años sin vencer a su clásico rival.
Ahora, los dirigidos por Ricardo Zielinski deberán enfrentarse a Unión de Santa Fe por un lugar en las semifinales. El Tatengue (8° A) también protagonizó un impacto al derrotar a Independiente Rivadavia (1° B) en Mendoza.
gonzalez metilli belgrano
González Metilli fue el héroe en la tarde de Córdoba.
Así quedó el cuadro de los playoffs del Torneo Apertura
octavos de final Torneo Apertura
Torneo Apertura: días y horarios para los octavos de final
La acción de los octavos de final no se detiene y este domingo 10 de mayo se completará la llave con cuatro encuentros de alto voltaje:
- 15: Rosario Central (4° B) - Independiente (5° A)
- 17: Estudiantes (1° A) - Racing (8° B)
- 19: River (2° B) - San Lorenzo (7° A)
- 21.30: Vélez (3° A) - Gimnasia -LP- (6° B)
Cómo será la definición del resto del Torneo Apertura
Al mismo tiempo, se confirmó cómo quedó el resto del cronograma del Torneo Apertura con los días de los cuartos, semifinales y la final.
De acuerdo a lo que se detalló, en la siguiente fase "los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los partidos de cuartos de final el día martes, y los ganadores del domingo lo harán el miércoles".
"Las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos Conmebol. La final se jugará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba", concluyeron.