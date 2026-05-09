A qué hora juegan Boca vs. Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo En busca del pase a los cuartos, Claudio Úbeda esperará hasta último momento al arquero Leandro Brey para incluirlo en el equipo titular. En el resto del 11 solo hará un cambio respecto al que perdió con Barcelona por la Copa Libertadores. Por + Seguir en







Boca y Huracán jugarán este sábado en búsqueda de un triunfo que les de el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura Prensa Boca

Boca jugará contra Huracán este sábado en La Bombonera, en el choque correspondiente por los octavos de final del Torneo Apertura, con el objetivo de conseguir un triunfo que lo deje un pasito más cerca del título.

El Xeneize se clasificó a esta instancia luego de quedarse con la segunda posición en la Zona A con 30 puntos. Producto de un buen andar en el último tramo, donde incluso llegaron hilvanar 14 partidos seguidos sin conocer la derrota. Sin embargo, viene de un pequeño traspié luego de caer como visitante frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores y, además, por la seguidilla de partidos, sus jugadores pueden llegar a sufrir el cansancio acumulado.

Pensando en el 11 ideal, Claudio Úbeda podrá en cancha su mejor equipo, por lo tanto, a la espera de la evolución del arquero Leandro Brey, podría poner el mismo equipo que viene de jugar entre semana, aunque con un solo cambio que será en la delantera.

claudio-ubeda-2109707 El joven guardameta preocupó a todo el mundo Boca cuando debió salir frente a Barcelona de Guayaquil por un fuerte dolor, aunque finalmente se confirmó que era un golpe y podría decir presente este sábado. De igual modo, el Sifón lo esperará hasta último para confirmarlo bajo los tres palos. En caso de no estar el 100%, Javier García será su reemplazante nuevamente.

En cuanto al resto del equipo, el delantero Milton Giménez le dejará su lugar al paraguayo Adam Bareiro, quien después de no haber jugado frente a Central Córdoba por su límite de amarillas y perderse el partido entresemana por la suspensión copera.