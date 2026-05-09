9 de mayo de 2026 Inicio
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A qué hora juegan Boca vs. Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

En busca del pase a los cuartos, Claudio Úbeda esperará hasta último momento al arquero Leandro Brey para incluirlo en el equipo titular. En el resto del 11 solo hará un cambio respecto al que perdió con Barcelona por la Copa Libertadores.

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Boca y Huracán jugarán este sábado en búsqueda de un triunfo que les de el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura

Boca y Huracán jugarán este sábado en búsqueda de un triunfo que les de el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura

Prensa Boca

Boca jugará contra Huracán este sábado en La Bombonera, en el choque correspondiente por los octavos de final del Torneo Apertura, con el objetivo de conseguir un triunfo que lo deje un pasito más cerca del título.

Córdoba se parará para el partido de Talleres y Belgrano que se jugará desde las 16:30 en el Estadio Kempes
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El Xeneize se clasificó a esta instancia luego de quedarse con la segunda posición en la Zona A con 30 puntos. Producto de un buen andar en el último tramo, donde incluso llegaron hilvanar 14 partidos seguidos sin conocer la derrota. Sin embargo, viene de un pequeño traspié luego de caer como visitante frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores y, además, por la seguidilla de partidos, sus jugadores pueden llegar a sufrir el cansancio acumulado.

Pensando en el 11 ideal, Claudio Úbeda podrá en cancha su mejor equipo, por lo tanto, a la espera de la evolución del arquero Leandro Brey, podría poner el mismo equipo que viene de jugar entre semana, aunque con un solo cambio que será en la delantera.

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El joven guardameta preocupó a todo el mundo Boca cuando debió salir frente a Barcelona de Guayaquil por un fuerte dolor, aunque finalmente se confirmó que era un golpe y podría decir presente este sábado. De igual modo, el Sifón lo esperará hasta último para confirmarlo bajo los tres palos. En caso de no estar el 100%, Javier García será su reemplazante nuevamente.

En cuanto al resto del equipo, el delantero Milton Giménez le dejará su lugar al paraguayo Adam Bareiro, quien después de no haber jugado frente a Central Córdoba por su límite de amarillas y perderse el partido entresemana por la suspensión copera.

Por su parte, el Globo logró el pase a esta instancia recién en la última fecha gracias al empate sin goles frente a Racing que le permitió finalizar en la séptima colocación de la Zona B, con solo 22 unidades.

En cuanto a los que saldrán a la cancha en La Bombonera, Diego Martínez aún no dio pistas aunque podría ser el mismo que igualó en el Cilindro.

El ganador de este choque se enfrentará en los cuartos de final ante vencedor del cotejo entre Argentinos Juniors y Lanús, quienes jugarán este sábado desde las 21:30 en La Paternal.

Boca vs. Huracán: a qué hora juega y cómo verlo en vivo

  • Hora: 19
  • Televisión: TNT Sports Premium
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela

Boca vs. Huracán: probables formaciones

  • Boca: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

  • Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

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