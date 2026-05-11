11 de mayo de 2026 Inicio
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Cuándo se presenta la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni tiene 55 nombres reservados y deberá reducirlos a 26 antes del inicio del torneo. El campeón del mundo debuta el 16 de junio ante Argelia en Kansas City.

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El estreno mundialista llegará el 16 de junio ante Argelia en el estadio de los Kansas City Chiefs

El estreno mundialista llegará el 16 de junio ante Argelia en el estadio de los Kansas City Chiefs, por la primera fecha del Grupo J.

@Argentina

Lionel Scaloni dio a conocer los nombre de la prelista de los jugadores que tendrá en cuenta para armar la convocatoria definitiva de la Selección argentina para participar del Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México el mes que viene. La fecha límite para que todas las selecciones participantes de la competencia presenten su nómina definitiva de 26 convocados es el 1° de junio de 2026, según el cronograma oficial establecido por la FIFA.

Paulo Dybala, ausente en la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026.
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Las principales ausencias de la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026

La prelista de la Argentina cuenta con 55 nombres, en donde se pudieron ver algunas ausencias importantes e incorporaciones que pueden mostrar cierta intención de renovar el plantel que buscará defender el título de campeón. Una vez que los futbolistas terminen sus compromisos con sus respectivos equipos, irán incorporándose al predio de la AFA en Ezeiza para iniciar la concentración.

El plantel tiene previsto partir a comienzos de junio hacia Kansas, ciudad donde el equipo instalará su base durante toda la participación en el certamen. Antes del debut oficial, el campeón del mundo disputará dos amistosos de preparación en suelo estadounidense. El 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas y el 9 ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. El estreno mundialista llegará el 16 de junio ante Argelia en el estadio de los Kansas City Chiefs, por la primera fecha del Grupo J.

Lionel Scaloni

Así está compuesta la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026

La prelista incluye nombres que nunca habían sido citados por Scaloni en partidos oficiales ni amistosos, como así también permite ver ausencias importantes de jugadores que habían sido considerados anteriormente.

Lionel Messi

Arqueros

  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)
  • Walter Benítez (Crystal Palace)
  • Facundo Cambeses (Racing Club)

Defensores

  • Santiago Beltrán (River Plate)
  • Agustín Giay (Palmeiras)
  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
  • Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)
  • Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)
  • Lucas Martínez Quarta (River Plate)
  • Marcos Senesi (Bournemouth)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Nicolás Otamendi (Benfica)
  • Germán Pezzella (River Plate)
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
  • Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
  • Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)
  • Zaid Romero (Getafe)
  • Facundo Medina (Olympique de Marsella)
  • Marcos Acuña (River Plate)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
  • Gabriel Rojas (Racing Club)

Mediocampistas

  • Máximo Perrone (Como 1907)
  • Leandro Paredes (Boca Juniors)
  • Guido Rodríguez (Valencia)
  • Aníbal Moreno (River Plate)
  • Milton Delgado (Boca Juniors)
  • Alan Varela (FC Porto)
  • Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
  • Enzo Fernández (Chelsea)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Giovani Lo Celso (Real Betis)
  • Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)
  • Emiliano Buendía (Aston Villa)
  • Valentín Barco (Estrasburgo)
  • Nicolás Paz (Como 1907)
  • Franco Mastantuono (Real Madrid)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  • Tomás Aranda (Boca Juniors)

Delanteros

  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Nicolás González (Atlético de Madrid)
  • Alejandro Garnacho (Chelsea)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Matías Soulé (AS Roma)
  • Claudio Echeverri (Girona)
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Santiago Castro (Bologna)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)
  • José Manuel López (Palmeiras)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Mateo Pellegrino (Parma)

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