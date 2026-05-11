Cuándo se presenta la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026 Lionel Scaloni tiene 55 nombres reservados y deberá reducirlos a 26 antes del inicio del torneo. El campeón del mundo debuta el 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Por + Seguir en







El estreno mundialista llegará el 16 de junio ante Argelia en el estadio de los Kansas City Chiefs, por la primera fecha del Grupo J. @Argentina

Lionel Scaloni dio a conocer los nombre de la prelista de los jugadores que tendrá en cuenta para armar la convocatoria definitiva de la Selección argentina para participar del Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México el mes que viene. La fecha límite para que todas las selecciones participantes de la competencia presenten su nómina definitiva de 26 convocados es el 1° de junio de 2026, según el cronograma oficial establecido por la FIFA.

La prelista de la Argentina cuenta con 55 nombres, en donde se pudieron ver algunas ausencias importantes e incorporaciones que pueden mostrar cierta intención de renovar el plantel que buscará defender el título de campeón. Una vez que los futbolistas terminen sus compromisos con sus respectivos equipos, irán incorporándose al predio de la AFA en Ezeiza para iniciar la concentración.

El plantel tiene previsto partir a comienzos de junio hacia Kansas, ciudad donde el equipo instalará su base durante toda la participación en el certamen. Antes del debut oficial, el campeón del mundo disputará dos amistosos de preparación en suelo estadounidense. El 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas y el 9 ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. El estreno mundialista llegará el 16 de junio ante Argelia en el estadio de los Kansas City Chiefs, por la primera fecha del Grupo J.

Lionel Scaloni X: Selección

Así está compuesta la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026 La prelista incluye nombres que nunca habían sido citados por Scaloni en partidos oficiales ni amistosos, como así también permite ver ausencias importantes de jugadores que habían sido considerados anteriormente.