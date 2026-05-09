Con el clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano, arrancan los octavos de final del Torneo Apertura: los partidos de este sábado

Talleres y Belgrano será el primer choque en lo que será el inicio de los playoffs en un encuentro que contendrá mucha emoción y pasión. También habrá mucha acción entre Boca-Huracán, Argentinos Juniors-Lanús más Independiente Rivadavia-Unión.

Córdoba se parará para el partido de Talleres y Belgrano que se jugará desde las 16:30 en el Estadio Kempes

Este sábado se pone en marcha los octavos de final del Torneo Apertura 2026 que contará con el clásico cordobés que promete y paralizará a todo Córdoba: Talleres y Belgrano se medirán en el estadio Mario Alberto Kempes.

Tras perder en Ecuador, Boca buscará llegar a los cuartos de final del Apertura frente a Huracán

Los playoffs se jugarán a lo largo del fin de semana donde este sábado también habrá acción en Buenos Aires y Mendoza : Boca jugará en La Bombonera ante Huracán, Independiente Rivadavia recibirá a Unión, mientras que Argentinos Junior hará de local contra Lanús.

En el primer partido de esta instancia del torneo local, la T logró el pase a los octavos luego de quedarse con la cuarta posición de la Zona A con 26 puntos, por detrás de Estudiantes de La Plata, Boca y Vélez.

Pensando en el 11, Carlos Tevez, podrá contar con Matías Catalán, Franco Cristaldo, Diego Valoyes y Santiago Fernández, quienes evolucionaron bien de sus respectivas molestias.

El estadio estará repleto únicamente por hinchas albiazules pese al pedido del Luifa Artime, presidente del Pirata, para que sus simpatizantes puedan estar presentes y alentar al equipo de Ricardo Zielinski.

Estadio Córdoba Mario Alberto Kempes

Por su parte, el Pirata también cosechó 26 puntos, aunque terminó quinto en la Zona B por debajo de Independiente Rivadavia de Mendoza, River, Argentinos Juniors y Rosario Central. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski, demostró un gran nivel a lo largo de toda la primera fase, sin embargo, las derrotas en las últimas fechas lo relegaron bastante en la tabla.

Para esta instancia, el Ruso irá con sus habituales titulares que preservó en la última fecha para que lleguen de la mejor manera en esta fase.

Este duelo será histórico ya que será el primer cruce entre Talleres y Belgrano en instancias de eliminación directa en Primera División, aunque no el primero en la historia. El último enfrentamiento entre ambos equipos cordobeses fue en la 11° fecha de este Torneo Apertura y terminó en empate sin goles.

El ganador de este duelo se enfrentará al vencedor del choque entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión.

Talleres vs. Belgrano: a qué hora es y cómo verlo en vivo

Hora: 16:30

16:30 Televisión: ESPN Premium

ESPN Premium Estadio: Mario Alberto Kempes

Mario Alberto Kempes Árbitro: Darío Herrera

Darío Herrera VAR: Hernán Mastrángelo

Talleres vs. Belgrano: probables formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick; y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.





Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick; y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez. Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Emiliano Rigoni, Santiago Longo o Franco Vázquez, Ulises Sánchez, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán, Franco Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Octavos de final del Torneo Apertura: cronograma del sábado

Este sábado estará cargado de puro fútbol ya que después del clásico cordobés Boca jugará contra Huracán en La Bombonera, la Lepra mendocina recibirá al Tatengue, mientras que Argentinos Juniors recibirá en La Paternal a Lanús, en el cierre de la jornada.

19: Boca vs. Huracán, por TNT Sports.

21:30: Independiente Rivadavia vs. Unión, ESPN Premium.

21:30: Argentinos Juniors vs. Lanús, por TNT Sports.