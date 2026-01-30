Revelaron la verdad de lo que pasó detrás del pase frustrado de Hinestroza a Boca El delantero colombiano tenía prácticamente cerrado su arribo a la Argentina, pero finalmente fichó con Vasco da Gama. El presidente de Atlético Nacional explicó por qué tomaron esa inesperada decisión. Por + Seguir en







Finalmente, Hinestroza seguirá su carrera en Vasco da Gama.

Marino Hinestroza se perfilaba como el primer refuerzo de Boca para la temporada 2026.

El club de la Ribera le hizo una oferta formal a Atlético Nacional, pero el delantero terminó fichando para Vasco da Gama.

El presidente del club colombiano, Sebastián Arango, explicó que las conversaciones con Boca se "dilataron".

"No llegamos a un acuerdo, sobre todo en las cuestiones de largo plazo", sostuvo. En un mercado de pases con pocas transferencias resonantes, uno de los casos que más ruido hizo en el fútbol argentino fue el de Marino Hinestroza. Cuando todo parecía encaminado para que llegara a Boca, la operación se cayó a último momento y el delantero colombiano terminó fichando para Vasco da Gama.

El club de la Ribera llevaba semanas negociando con Atlético Nacional. Las conversaciones estaban muy avanzadas e, incluso, los dirigentes xeneizes enviaron un mail con una oferta formal que cumplía todos los requisitos pedidos por el equipo colombiano, según afirmaron. Pero no alcanzó.

Boca había ofertado 5 millones de dólares por 100% de los derechos económicos y aceptó dejarle a Atlético Nacional un 20% de plusvalía en una futura venta. Ahora, Sebastián Arango, presidente del club colombiano, reveló la verdad de lo que sucedió detrás del pase frustrado y por qué se inclinaron por Vasco de Gama.

Marino Hinestroza Por qué se cayó el pase de Hinestroza a Boca, según el presidente de Atlético Nacional Según explicó Arango, el problema detrás del frustrado arribo de Hinestroza a Boca "simplemente fue un tema de idas y vueltas en las conversaciones, que se terminaron dilatando por desacuerdos en temas contractuales que para nosotros eran importantes".

"Fue un negocio que, a mi manera de ver, empezó muy mal por todo el rumor que se generó en Argentina de que Nacional le debía plata al jugador. Aquí no se le debe absolutamente nada a nadie. Nosotros salimos a aclarar la situación porque se manchó su nombre", afirmó el dirigente a Win Sports.

"Una venta no es solo fijar el precio y las formas de pago; hay muchas cosas que se tienen que planear y acordar para que un trato quede bien hecho. No llegamos a un acuerdo, sobre todo en las cuestiones de largo plazo. Vasco apareció con una velocidad mayor y una oferta que se ajustaba mucho más a nuestras pretensiones. Terminamos cerrando con ellos de manera muy satisfactoria, muy ágil y muy respetuosa", concluyó.