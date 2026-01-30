IR A
El príncipe Bernhard y la princesa Annette anunciaron su divorcio tras 25 años: qué sucedió

El príncipe Bernhard y la princesa Annette de Orange-Nassau confirmaron su divorcio luego de 25 años de matrimonio.

La noticia sorprendió tras recientes apariciones públicas de la pareja en actos oficiales.

  • El príncipe Bernhard de los Países Bajos y Annette Sekrève anunciaron su divorcio tras 25 años de matrimonio.
  • La decisión se tomó de común acuerdo, con respeto mutuo y crianza compartida de sus tres hijos.
  • El comunicado llamó la atención porque ella firmó con su apellido de soltera.
Mediante un comunicado oficial difundido el viernes 23 de enero en el sitio web de la Casa Real, el príncipe Bernhard de los Países Bajos y Annette Sekrève informaron su decisión de divorciarse luego de 25 años de matrimonio. En el texto aclararon que la separación se resolvió de común acuerdo y en un clima de respeto, y remarcaron que continuarán compartiendo la crianza y el cuidado de sus tres hijos. También reconocieron que se trata de un momento complejo a nivel personal, por lo que pidieron comprensión y resguardo de su vida privada.

Un aspecto llamativo del anuncio fue la forma en que se firmó el comunicado, ya que ella optó por utilizar su apellido de soltera y se presentó como “Annette Sekrève”, junto a “Bernhard van Oranje”. De este modo se pone fin a una de las relaciones más duraderas dentro del entorno de la monarquía neerlandesa. Bernhard, hijo de la princesa Margriet y nieto de la reina Juliana, mantiene además un vínculo cercano con la línea directa al trono, al ser primo del rey Guillermo Alejandro, lo que amplifica la relevancia institucional de la noticia.

príncipe Bernhard y la princesa Annette de Orange-Nassau
La decisión se tomó de común acuerdo, con respeto mutuo y crianza compartida de sus tres hijos.

El anuncio sorprendió a la opinión pública, ya que la pareja se mostró unida en apariciones oficiales recientes. En abril de 2025, ambos participaron juntos de los festejos por el Día del Rey en Doetinchem, donde se los vio sonrientes y cómplices ante las cámaras. Esas imágenes, registradas pocos meses antes de la confirmación del divorcio, contrastan con la situación actual y reflejan el carácter íntimo y reservado del proceso que atravesaron.

Como fue la separación de esta pareja de la realeza después de 25 años de casados

La disolución de una de las relaciones más duraderas del ámbito de la monarquía neerlandesa se dio a conocer mediante un comunicado oficial publicado en el sitio web de la familia real. Luego de 25 años de matrimonio, el príncipe Bernhard y Annette Sekrève informaron de forma conjunta su decisión de poner fin a la unión, aclarando que la determinación se tomó de común acuerdo. En el mensaje remarcaron que el respeto mutuo continúa vigente y que el bienestar y la crianza compartida de sus tres hijos ocupan el primer lugar, aun en medio de un proceso personal difícil.

Uno de los puntos que llamó la atención del comunicado fue la firma elegida por ella, quien utilizó su apellido de soltera, Annette Sekrève, como señal de un cambio simbólico en su situación. Bernhard, hijo de la princesa Margriet y nieto de la reina Juliana, mantiene un vínculo cercano con la línea de sucesión al ser primo del rey Guillermo Alejandro, lo que otorga mayor peso institucional al anuncio. A pesar de ello, ambos insistieron en la necesidad de preservar la privacidad familiar y pidieron respeto durante esta etapa de transición.

El anuncio sorprendió al público, especialmente por las apariciones oficiales recientes en las que la pareja se mostró unida y cercana. En abril de 2025, durante los festejos del Día del Rey en Doetinchem, se los vio sonrientes y en actitud afectuosa frente a las cámaras. Esa postal de armonía contrasta con la confirmación del divorcio, reflejando la complejidad y el carácter reservado de una decisión que, según expresaron, resultó dolorosa para todos los involucrados.

