El príncipe Bernhard y la princesa Annette anunciaron su divorcio tras 25 años: qué sucedió El príncipe Bernhard y la princesa Annette de Orange-Nassau confirmaron su divorcio luego de 25 años de matrimonio.







La noticia sorprendió tras recientes apariciones públicas de la pareja en actos oficiales. Getty Images

El príncipe Bernhard de los Países Bajos y Annette Sekrève anunciaron su divorcio tras 25 años de matrimonio.

La decisión se tomó de común acuerdo, con respeto mutuo y crianza compartida de sus tres hijos.

El comunicado llamó la atención porque ella firmó con su apellido de soltera.

La noticia sorprendió tras recientes apariciones públicas de la pareja en actos oficiales. Mediante un comunicado oficial difundido el viernes 23 de enero en el sitio web de la Casa Real, el príncipe Bernhard de los Países Bajos y Annette Sekrève informaron su decisión de divorciarse luego de 25 años de matrimonio. En el texto aclararon que la separación se resolvió de común acuerdo y en un clima de respeto, y remarcaron que continuarán compartiendo la crianza y el cuidado de sus tres hijos. También reconocieron que se trata de un momento complejo a nivel personal, por lo que pidieron comprensión y resguardo de su vida privada.

Un aspecto llamativo del anuncio fue la forma en que se firmó el comunicado, ya que ella optó por utilizar su apellido de soltera y se presentó como “Annette Sekrève”, junto a “Bernhard van Oranje”. De este modo se pone fin a una de las relaciones más duraderas dentro del entorno de la monarquía neerlandesa. Bernhard, hijo de la princesa Margriet y nieto de la reina Juliana, mantiene además un vínculo cercano con la línea directa al trono, al ser primo del rey Guillermo Alejandro, lo que amplifica la relevancia institucional de la noticia.

