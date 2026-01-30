El look al estilo "Counter Strike" que usó Alexis Mac Allister: perfecto para entrenar días de lluvia o frío El mediocampista no frena su actividad con Liverpool, a pesar de que el invierno inglés suele ser bastante duro. Para combatir el clima, eligió un outfit que recordó al popular videojuego. Por + Seguir en







Alexis Mac Allister sorprendió con un insólito look. Instagram

Alexis Mac Allister está entrenando con el Liverpool en pleno invierno inglés.

Para combatir el frío y la lluvia, se presentó a la práctica con un look al estilo Counter Strike.

Usó un conjunto de pantalón largo y camiseta de manga larga.

Completó el outfit con una capucha y una balaclava que cubrían casi todo su rostro. El invierno inglés suele ser inclemente, pero eso no detiene los partidos de la Premier League. Y bien lo sabe Alexis Mac Allister, quien sorprendió al mostrar en sus historias de Instagram un look al estilo Counter Strike, perfecto para entrenar con lluvia o frío, que usó en una de las últimas prácticas del Liverpool.

El mediocampista de la Selección argentina usó un conjunto de pantalón largo y camiseta de mangas largas, en una combinación de verde y negro, ajustados al cuerpo. La tela parecía ser térmica y tener otras capas abajo. En los pies, bien cubiertos, usó medias y botines blancos.

Pero lo que más llamó la atención fue la parte superior del outfit: Mac Allister usó una balaclava verde que le tapaba casi toda la cara y, para rematar, una capucha del mismo color, de manera que lo único que se veía eran sus ojos. Quizás no fue la opción más elegante, pero sí la más práctica para combatir el frío.

Look Alexis Mac Allister Instagram @alemacallister Mac Allister y Enzo Fernández, en la órbita de Real Madrid El Mundial de Qatar significó la consagración para una nueva generación de jugadores de la Selección argentina, incluidos Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Desde ese momento, los dos se ubican entre los nombres más destacados del fútbol europeo y, según trascendió, están en la órbita del Real Madrid.

El club Merengue los viene siguiendo de cerca desde el año pasado, pero iría a la carga en el próximo mercado de pases, de cara a la temporada 2026-2027. Según Diario AS, el objetivo es buscar alternativas para el mediocampo tras la salida de referentes históricos como Toni Kroos y Luka Modric.

Sin embargo, el Real Madrid sabe que deberá desembolsar importantes sumas si quiere concretar las operaciones. El Chelsea fijó la cláusula de rescisión de Enzo en 250 millones de euros; en el caso de Alexis, según medios ingleses, el Liverpool no aceptaría menos de 100 millones.