IR A
IR A

El thriller italiano que tiene un vínculo con la mafia y es furor en Netflix

Una inquietante producción italiana llegó a la plataforma con una historia que reconstruye una época atravesada por la violencia política, la falsificación y las redes clandestinas del poder.

El falsificador compagina de buena manera aspectos del thriller histórico y del drama.

El falsificador compagina de buena manera aspectos del thriller histórico y del drama.

Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una producción italiana basada en hechos reales. La N roja estrenó El falsificador, una película de aproximadamente 110 minutos dirigida por Stefano Lodovichi y protagonizada por Pietro Castellitto, que explora la compleja interrelación entre arte, falsificación y crimen organizado en la Italia de los años setenta y ochenta.

Cuál es el evento en vivo que rompió récords en Netflix y ahora se mantiene entre las tendencias más vistas
Te puede interesar:

Cuál es el evento en vivo que rompió récords en Netflix y ahora se mantiene entre las tendencias más vistas

Esta película, inspirada en la biografía de Antonio "Toni" Chichiarelli y basada en el libro "El falso estado", desató gran repercusión en redes sociales y se ubicó rápidamente en el número uno de lo más visto del gigante del streaming por su viaje a la Roma de los denominados "años de plomo" marcados por tensiones ideológicas y violencia política.

La producción, que reconstruye con ciertas licencias dramáticas la vida de un pintor cuyo dominio técnico lo llevó a convertirse en una figura esencial en los bajos fondos de la capital italiana, presenta a un artista frustrado incapaz de encontrar reconocimiento en los circuitos oficiales que canaliza su destreza hacia cometidos mucho más lucrativos y peligrosos.

Cuenta con un guión escrito por Sandro Petraglia y un esfuerzo notable en la reconstrucción de época que recupera la atmósfera de la moda, los vehículos, la música y los escenarios emblemáticos de aquellos años.

El falsificador compagina de buena manera aspectos del thriller histórico y del drama, ofreciendo un relato que se construye con episodios que se sostienen entre los hechos y entre las actuaciones carismáticas que destacan la ambición desenfrenada del protagonista, y su proceso creativo de la falsificación.

El falsario

Netflix: sinopsis de El falsificador

El falsificador sigue la historia de Toni Chichiarelli, un pintor con una capacidad inusual para reproducir imágenes, documentos y obras de arte con un alto nivel de precisión técnica, quien vive en una Roma en transformación durante los años setenta. La trama se desarrolla cuando este artista, incapaz de obtener reconocimiento en el mundo del arte oficial, comienza a moverse en entornos que van más allá de galerías y estudios, canalizando su destreza para imitar estilos y replicar documentos hacia actividades criminales.

Poco a poco, su labor deja de estar vinculada al arte convencional para integrarse en grupos vinculados a actividades ilegales, especialmente la Banda Magliana, la organización criminal que operaba en la capital italiana, donde su talento se vuelve una pieza codiciada por todas las partes implicadas.

El falsario

Tráiler de El falsificador

Embed - El Falsificador | Trailer en Español (Película de Netflix) | Estreno: 23/01/2026 #elfalsificador

Reparto de El falsificador

  • Pietro Castellitto como Toni Chichiarelli
  • Giulia Michelini
  • Andrea Arcangeli
  • Edoardo Pesce
  • Claudio Santamaria
  • Pierluigi Gigante
  • Aurora Giovinazzo
  • Fabrizio Ferracane
  • Mattia Carrano
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta película de James Bond fue aclamada por la crítica y ahora llegó a Netflix
play

Esta película de James Bond fue aclamada por la crítica y ahora llegó a Netflix: qué parte de la saga es

Ahora llegó a la gran N roja, un espectacular viejo estreno de Reino Unido, se trata de Casino Royale, la película de 007 que ya está disponible en este sitio web. Es un thriller de acción y espionaje, es el reboot de Jamen Bond. 
play

Casino Royale llegó a Netflix y es perfecta para ver el fin de semana: cómo es la historia furor de 007

La rotación del catálogo responde principalmente al vencimiento de licencias.

Atención: 3 clásicos que se van de Netflix en febrero 2026

La ira de Dios ofrece un guion sólido con actuaciones destacadas que la crítica elogió especialmente.
play

Hoy en Netflix: dura menos de 2 horas, es buenísima y la protagoniza Diego Peretti

Cecilia Roth en la piel de Moria Casán.

Cecilia Roth desmintió conflictos con sus compañeras de elenco: "No fue así para nada"

Una historia real marcada por la falsificación, el crimen organizado y un clima político atravesado por la violencia y el engaño.
play

Cuál es la inquietante película italiana que sorprende en Netflix, está basada en hechos reales y es de lo más visto

últimas noticias

Un grupo de artistas realizó donaciones para los incendios en Chubut.

Incendios en Chubut: Cazzu, Emilia, La Joaqui, Luck Ra y Khea realizaron donaciones para combatir el fuego

Hace 1 hora
El acuerdo resta ser homologado por la Secretaría de Trabajo 

La UTA y las empresas de transporte alcanzaron un acuerdo y no habrá paro de colectivos

Hace 1 hora
Conocé las diferencias culturales que descubren quienes migran a España

Una argentina contó cuál es la palabra que en España no existe y que en nuestro país es habitual

Hace 1 hora
El servicio comenzará a operar a partir del martes 3 de febrero y tendrá una duración acotada.

Inauguran una nueva planta de VTV móvil en Buenos Aires: dónde está y cuánto cuesta el trámite

Hace 1 hora
Finalmente, Hinestroza seguirá su carrera en Vasco da Gama.

Revelaron la verdad de lo que pasó detrás del pase frustrado de Hinestroza a Boca

Hace 1 hora