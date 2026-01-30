El thriller italiano que tiene un vínculo con la mafia y es furor en Netflix Una inquietante producción italiana llegó a la plataforma con una historia que reconstruye una época atravesada por la violencia política, la falsificación y las redes clandestinas del poder. + Seguir en







Netflix incorporó a su catálogo una producción italiana basada en hechos reales. La N roja estrenó El falsificador, una película de aproximadamente 110 minutos dirigida por Stefano Lodovichi y protagonizada por Pietro Castellitto, que explora la compleja interrelación entre arte, falsificación y crimen organizado en la Italia de los años setenta y ochenta.

Esta película, inspirada en la biografía de Antonio "Toni" Chichiarelli y basada en el libro "El falso estado", desató gran repercusión en redes sociales y se ubicó rápidamente en el número uno de lo más visto del gigante del streaming por su viaje a la Roma de los denominados "años de plomo" marcados por tensiones ideológicas y violencia política.

La producción, que reconstruye con ciertas licencias dramáticas la vida de un pintor cuyo dominio técnico lo llevó a convertirse en una figura esencial en los bajos fondos de la capital italiana, presenta a un artista frustrado incapaz de encontrar reconocimiento en los circuitos oficiales que canaliza su destreza hacia cometidos mucho más lucrativos y peligrosos.

Cuenta con un guión escrito por Sandro Petraglia y un esfuerzo notable en la reconstrucción de época que recupera la atmósfera de la moda, los vehículos, la música y los escenarios emblemáticos de aquellos años.

El falsificador compagina de buena manera aspectos del thriller histórico y del drama, ofreciendo un relato que se construye con episodios que se sostienen entre los hechos y entre las actuaciones carismáticas que destacan la ambición desenfrenada del protagonista, y su proceso creativo de la falsificación.

El falsario Netflix Netflix: sinopsis de El falsificador El falsificador sigue la historia de Toni Chichiarelli, un pintor con una capacidad inusual para reproducir imágenes, documentos y obras de arte con un alto nivel de precisión técnica, quien vive en una Roma en transformación durante los años setenta. La trama se desarrolla cuando este artista, incapaz de obtener reconocimiento en el mundo del arte oficial, comienza a moverse en entornos que van más allá de galerías y estudios, canalizando su destreza para imitar estilos y replicar documentos hacia actividades criminales. Poco a poco, su labor deja de estar vinculada al arte convencional para integrarse en grupos vinculados a actividades ilegales, especialmente la Banda Magliana, la organización criminal que operaba en la capital italiana, donde su talento se vuelve una pieza codiciada por todas las partes implicadas. El falsario Netflix Tráiler de El falsificador Embed - El Falsificador | Trailer en Español (Película de Netflix) | Estreno: 23/01/2026 #elfalsificador Reparto de El falsificador Pietro Castellitto como Toni Chichiarelli

Giulia Michelini

Andrea Arcangeli

Edoardo Pesce

Claudio Santamaria

Pierluigi Gigante

Aurora Giovinazzo

Fabrizio Ferracane

Mattia Carrano