El mercado de pases del Ascenso sigue sumando nombres con recorrido en la élite y uno de los casos que más atención llamó entre los futboleros es el de Francesco Celeste. Formado en Boca y con debut en Primera durante el ciclo de Carlos Bianchi, el futbolista regresó al país luego de su última experiencia en el fútbol estadounidense.

Con 31 años, el extremo decidió volver a competir en la Argentina luego de una etapa en el Miami FC, equipo que participa en la USL Championship, la segunda división de Estados Unidos. Su retorno se relaciona con ell objetivo de mantenerse activo peleando opr nuevos objetivos.

La elección del nuevo destino no fue casual. Excursionistas , uno de los clubes más activos del Ascenso en este período, apostó por sumar experiencia y recorrido a su plantel, en busca de dar pelea en la Primera B y acercarse a la Primera Nacional.

Para Francesco Celeste, este paso le puede llegar a dar una nueva oportunidad en el país que lo vio nacer futbolísticamente, luego de un largo camino fuera de la Argentina que lo llevó a recorrer distintas ligas y realidades del fútbol internacional.

Francesco Celeste surgió de las divisiones inferiores de Boca , donde compartió categoría y forjó una amistad con Leandro Paredes. En el club de la Ribera llegó a cumplir el sueño de debutar en Primera Divisió n bajo la conducción de Carlos Bianchi, con dos presentaciones oficiales en el torneo local de 2013. En su paso por la liga local, primero ingresó desde el banco ante Lanús y luego fue titular frente a Gimnasia en La Plata.

Luego de su salida del Xeneize, inició un recorrido que lo convirtió en un verdadero trotamundos del fútbol. En Europa jugó en Portugal con Freamunde, pasó por Italia defendiendo los colores de Siracusa y sumó una experiencia en la primera división de Bulgaria con Beroe Stara Zagora. También tuvo pasos por México, Costa Rica y Venezuela, ampliando su adaptación a distintos estilos de juego.

En el ámbito local, vistió camisetas de Quilmes, Nueva Chicago, Fénix y Los Andes, club en el que tuvo continuidad durante dos temporadas y aportó goles desde el mediocampo. Su último desafío antes del regreso fue en Estados Unidos, donde disputó encuentros de liga y copa con el Miami FC.

Ahora, ya de vuelta en la Argentina, Francesco Celeste se convirtió en uno de los refuerzos de Excursionistas, que sumó más de una decena de incorporaciones con la mira puesta en el ascenso. Su experiencia y conocimiento del juego aparecen como herramientas clave para un plantel que buscará ser protagonista.