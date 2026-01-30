30 de enero de 2026 Inicio
Jugó en el Boca de Bianchi y ahora volvió de Estados Unidos para seguir su carrera en el Ascenso

El extremo vuelve al país tras una etapa en el exterior. Buscará continuidad y objetivos claros en la categoría.

Este paso le puede llegar a dar una nueva oportunidad en el país que lo vio nacer futbolísticamente.

Este paso le puede llegar a dar una nueva oportunidad en el país que lo vio nacer futbolísticamente.

  • Un futbolista con pasado en el Boca dirigido por Carlos Bianchi vuelve al país tras una etapa en Estados Unidos.
  • A los 31 años, retoma su carrera en el Ascenso luego de un recorrido por ligas de Europa y América.
  • El jugador se suma a un club de la Primera B que apuesta fuerte en el mercado de pases.
  • Su trayectoria incluye debut en Primera, experiencia internacional y varios equipos del fútbol argentino.

El mercado de pases del Ascenso sigue sumando nombres con recorrido en la élite y uno de los casos que más atención llamó entre los futboleros es el de Francesco Celeste. Formado en Boca y con debut en Primera durante el ciclo de Carlos Bianchi, el futbolista regresó al país luego de su última experiencia en el fútbol estadounidense.

Te puede interesar:

Tras la derrota de Boca, Úbeda confirmó cuándo podrían debutar Ascacibar y Romero

Con 31 años, el extremo decidió volver a competir en la Argentina luego de una etapa en el Miami FC, equipo que participa en la USL Championship, la segunda división de Estados Unidos. Su retorno se relaciona con ell objetivo de mantenerse activo peleando opr nuevos objetivos.

La elección del nuevo destino no fue casual. Excursionistas, uno de los clubes más activos del Ascenso en este período, apostó por sumar experiencia y recorrido a su plantel, en busca de dar pelea en la Primera B y acercarse a la Primera Nacional.

Para Francesco Celeste, este paso le puede llegar a dar una nueva oportunidad en el país que lo vio nacer futbolísticamente, luego de un largo camino fuera de la Argentina que lo llevó a recorrer distintas ligas y realidades del fútbol internacional.

Celeste

La carrera de Francesco Celeste

Francesco Celeste surgió de las divisiones inferiores de Boca, donde compartió categoría y forjó una amistad con Leandro Paredes. En el club de la Ribera llegó a cumplir el sueño de debutar en Primera División bajo la conducción de Carlos Bianchi, con dos presentaciones oficiales en el torneo local de 2013. En su paso por la liga local, primero ingresó desde el banco ante Lanús y luego fue titular frente a Gimnasia en La Plata.

Luego de su salida del Xeneize, inició un recorrido que lo convirtió en un verdadero trotamundos del fútbol. En Europa jugó en Portugal con Freamunde, pasó por Italia defendiendo los colores de Siracusa y sumó una experiencia en la primera división de Bulgaria con Beroe Stara Zagora. También tuvo pasos por México, Costa Rica y Venezuela, ampliando su adaptación a distintos estilos de juego.

Celeste

En el ámbito local, vistió camisetas de Quilmes, Nueva Chicago, Fénix y Los Andes, club en el que tuvo continuidad durante dos temporadas y aportó goles desde el mediocampo. Su último desafío antes del regreso fue en Estados Unidos, donde disputó encuentros de liga y copa con el Miami FC.

Ahora, ya de vuelta en la Argentina, Francesco Celeste se convirtió en uno de los refuerzos de Excursionistas, que sumó más de una decena de incorporaciones con la mira puesta en el ascenso. Su experiencia y conocimiento del juego aparecen como herramientas clave para un plantel que buscará ser protagonista.

