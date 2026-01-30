¿Se extiende? Marvel tendría planeado que Avengers Secret Wars sea más que una película

Marvel se lo está pensando muy en serio. Vengadores: Secret Wars podría ir más allá de una película y convertirse en el mayor evento del UCM.

Marvel necesita una visión clara y reconocible, y los Russo ya demostraron con Infinity War y Endgame que saben manejar historias gigantes sin perder el pulso emocional.

Hay rumores que suenan a pasillo de estudio, y luego están los que huelen a terremoto creativo . Marvel Studios vuelve a mover el tablero y, esta vez, Vengadores: Secret Wars parece preparada para romper algo más que el multiverso. ¿Una sola película? Puede que eso ya se quede corto. Muy corto.

El calendario del UCM sigue avanzando a toda velocidad , aunque por dentro sea un caos controlado. Los reshoots de Vengadores: Doomsday siguen previstos para este mes de abril , mientras que Vengadores: Secret Wars arrancaría su rodaje durante el verano . Y sí, se vuelve a hablar de guiones en evolución constante , pero a estas alturas ya sabemos que en Marvel eso es casi parte del proceso creativo.

Marvel se lo está pensando muy en serio . Vengadores: Secret Wars podría ir más allá de una película y convertirse en el mayor evento del UCM.

Lo interesante no es tanto el cómo se rueda , sino hacia dónde puede ir todo esto. Porque cuando empiezan a circular rumores insistentes sobre duraciones descomunales, divisiones inesperadas y planes a largo plazo , es que algo grande se está cocinando.

Según ha comentado John Rocha en The Hot Mic , citando a una fuente interna, Vengadores: Doomsday podría durar cerca de tres horas . Palabras mayores incluso para Marvel. Pero lo realmente jugoso viene justo después: en los despachos se estaría valorando seriamente dividir Vengadores: Secret Wars en dos partes .

No es la primera vez que se escucha algo así, pero ahora el rumor suena con más fuerza. Y tiene sentido. Si Doomsday es tan grande como se dice, lanzar después una única película que cierre todo el arco del Multiverso podría quedarse corto. Muy corto. Marvel no quiere correr. Quiere rematar bien.

Eso sí, Kevin Feige y su equipo no van a tomar la decisión a la ligera. Todo apunta a que esperarán a ver cómo responde el público a Doomsday este diciembre antes de decidir si Vengadores: Secret Wars se convierte oficialmente en un evento doble… o incluso algo más ambicioso.

Aquí es donde el rumor se pone realmente interesante. Porque dividir Vengadores: Secret Wars en dos partes podría ser solo el primer paso. La idea de convertir este tramo final en una especie de trilogía permitiría a Marvel estirar la Saga del Multiverso y preparar con más calma la siguiente gran etapa del UCM.

Hablamos, claro, de la esperada Saga Mutante. Darle espacio, tiempo y una transición bien construida podría marcar la diferencia entre un simple relevo generacional y un nuevo comienzo potente. ¿No te da la sensación de que Marvel quiere volver a pisar sobre seguro después de años bastante irregulares? Otro detalle que ha disparado las alarmas, en el buen sentido, es el posible regreso de los hermanos Russo con un papel más activo tras Vengadores: Secret Wars. Según informa @MyTimeToShineH, Kevin Feige quiere que estén muy implicados en la próxima saga y que dirijan más películas, no solo eventos de Vengadores.

Y aquí la imaginación se dispara sola. Aunque Jake Schreier sigue vinculado a la futura película de los X-Men, el abanico de posibilidades para los Russo es enorme. ¿Un proyecto centrado en Wolverine? ¿Los Cuatro Fantásticos 2 con tono más épico? ¿Cruces inesperados que no giren alrededor de los Vengadores clásicos?

Marvel necesita una visión clara y reconocible, y los Russo ya demostraron con Infinity War y Endgame que saben manejar historias gigantes sin perder el pulso emocional. Tenerlos como arquitectos del futuro suena bastante tranquilizador, la verdad.