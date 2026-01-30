Sorteo Champions League: con Real Madrid- Benfica, así quedaron todos los cruces de los playoffs La ciudad de Budapest fue el epicentro del evento de la UEFA que definió los equipos que, a mediados de febrero, chocarán por un lugar en los octavos de final. Por + Seguir en







Los partidos de ida se jugarán entre el 17 y 18 de febrero.

La UEFA realizó este viernes el sorteo del cuadro de playoffs de la Champions League 2026, el principal torneo de clubes de Europa. El evento se llevó a cabo en Budapest, Hungría, misma ciudad que albergará la final del 30 de mayo en el Puskas Arena.

El azar fue el encargado de definir los cruces de los equipos que chocarán a mediados de febrero por un lugar en los octavos de final y determinó que Real Madrid vuelva a enfrentar a Benfica, rival con el que perdió sorpresivamente 4-2 con un gol del arquero Anatoliy Trubin en tiempo de descuento, que permitió la clasificación del equipo lusitano.

Con el nuevo formato del torneo, que hizo su estreno en la temporada 2024/2025, los 16 equipos que finalizaron entre el 9° y el 24° puesto, clasificaron a los 16vos de final y deberán atravesar una llave previa para acceder al cuadro principal.

PSG campéon Champions League 2025 PSG es el último campeón de la UEFA Champions League. Por su parte, quienes esperan cómodos en los octavos de final son Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.