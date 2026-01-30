30 de enero de 2026 Inicio
Sorteo Champions League: con Real Madrid- Benfica, así quedaron todos los cruces de los playoffs

La ciudad de Budapest fue el epicentro del evento de la UEFA que definió los equipos que, a mediados de febrero, chocarán por un lugar en los octavos de final.

Los partidos de ida se jugarán entre el 17 y 18 de febrero. 

La UEFA realizó este viernes el sorteo del cuadro de playoffs de la Champions League 2026, el principal torneo de clubes de Europa. El evento se llevó a cabo en Budapest, Hungría, misma ciudad que albergará la final del 30 de mayo en el Puskas Arena.

El exjugador de River cruzó la pelota con un derechazo, su pierna inhábil.
Show del Real Madrid: gol de Mastantuono y doblete de Mbappé en la paliza a Mónaco por la Champions League

El azar fue el encargado de definir los cruces de los equipos que chocarán a mediados de febrero por un lugar en los octavos de final y determinó que Real Madrid vuelva a enfrentar a Benfica, rival con el que perdió sorpresivamente 4-2 con un gol del arquero Anatoliy Trubin en tiempo de descuento, que permitió la clasificación del equipo lusitano.

Con el nuevo formato del torneo, que hizo su estreno en la temporada 2024/2025, los 16 equipos que finalizaron entre el 9° y el 24° puesto, clasificaron a los 16vos de final y deberán atravesar una llave previa para acceder al cuadro principal.

PSG es el último campeón de la UEFA Champions League.

Por su parte, quienes esperan cómodos en los octavos de final son Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.

Champions League: así quedaron todos los cruces de playoffs

  • Benfica vs. Real Madrid
  • Bodo/Glimt vs. Inter
  • Mónaco vs. París Saint-Germain
  • Qarabag vs. Newcastle
  • Galatasaray vs. Juventus
  • Brujas vs. Atlético de Madrid
  • Borussia Dortmund vs. Atalanta
  • Olympiakos vs. Bayer Leverkusen

