Inauguran una nueva planta de VTV móvil en Buenos Aires: dónde está y cuánto cuesta el trámite

El operativo itinerante vuelve a facilitar el trámite obligatorio en el distrito. Los valores actualizados ya rigen en toda la provincia.

El servicio comenzará a operar a partir del martes 3 de febrero y tendrá una duración acotada.

  • Buenos Aires suma una nueva planta de VTV móvil que funcionará por tiempo limitado en la ciudad de Brandsen.
  • El servicio comenzará a operar desde el 3 de febrero en el predio de la Planta Depuradora, con atención en doble turno.
  • Los turnos deben gestionarse de manera online y se habilitan de forma gradual a través del sistema oficial.
  • La verificación técnica registra un aumento del 22% y los valores varían según el tipo y peso del vehículo.

La provincia de Buenos Aires pondrá en funcionamiento una nueva planta de Verificación Técnica Vehicular móvil en la ciudad de Brandsen, con el objetivo de facilitar el acceso al control obligatorio para conductores de la zona. El servicio comenzará a operar a partir del martes 3 de febrero y tendrá una duración acotada.

Te puede interesar:

Como ocurre en cada despliegue itinerante, la planta se instalará en un punto estratégico del distrito para atender la demanda local. En este caso, el operativo se realizará en el predio de la Planta Depuradora, ubicado en la intersección de la ruta 210 y la calle Belgrano, un espacio ya utilizado en ocasiones anteriores.

La iniciativa llega mientras hay una actualización de tarifas y alta demanda, por lo que resulta clave conocer tanto las características del funcionamiento de la planta móvil como los valores vigentes del trámite para este año.

Cómo es la nueva planta de VTV móvil que tendrá Buenos Aires

La planta móvil de la VTV comenzará a funcionar en Brandsen el martes 3 de febrero y permanecerá en la ciudad hasta el miércoles 25. El servicio atenderá de lunes a viernes, con un esquema de doble turno: de 8 a 12 y de 13 a 17, aunque este último horario será confirmado en los días previos a su llegada.

Para realizar la verificación es obligatorio contar con un turno previo, que debe gestionarse a través del portal oficial de la VTV. Para eso, los usuarios deben crear un perfil en el sistema y aguardar a que la agenda de turnos esté habilitada.

Desde el municipio indicaron que este tipo de operativos suele tener una alta demanda, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del sistema para asegurar un lugar dentro del período en que la planta estará disponible.

Cuánto cuesta hacer la VTV en 2026

El valor de la Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires registra un aumento del 22% que comenzó a regir el 16 de enero, luego de casi seis meses sin modificaciones. La suba alcanza a todas las categorías, incluyendo autos, motos y vehículos de mayor porte.

De acuerdo con la Resolución N°369/2025 del Ministerio de Transporte bonaerense, la tarifa base para vehículos de hasta 2.500 kilos se fijó en $97.057,65. Este monto surge de la fórmula vigente, que toma como referencia un porcentaje del salario correspondiente a un operario de categoría 1 del convenio entre SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores.

En el caso de los vehículos que superan los 2.500 kilos, se estima que el valor ascenderá a aproximadamente $172.024,28, frente a los $143.353,57 que se abonaban anteriormente. Las motos también registran una actualización: aquellas con cilindrada de entre 50 y 200 cc deberán pagar alrededor de $38.227,62, manteniendo la proporción aplicada al resto de los rodados.

