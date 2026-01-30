Esta película de James Bond fue aclamada por la crítica y ahora llegó a Netflix: qué parte de la saga es El tráiler anticipa persecuciones vertiginosas, escenarios internacionales y un Bond más introspectivo, atrapado entre su deber y los fantasmas de su pasado. + Seguir en







Se trata de una entrega clave dentro de la etapa protagonizada por Daniel Craig, que combina acción, espionaje y una fuerte carga emocional ligada al pasado del agente secreto más famoso del cine.

Estrenada en 2015 y dirigida por Sam Mendes, la producción es el cuarto film de Daniel Craig como James Bond, y funciona como una secuela directa de Skyfall. Esta entrega profundiza en la historia personal del personaje y enlaza tramas de films anteriores, algo poco habitual en la saga clásica. Además, retoma el espíritu del espionaje tradicional, pero con una estética moderna y escenas de acción de alto impacto, como su recordada secuencia inicial durante el Día de los Muertos en México.

007: Spectre Sinopsis de 007: Spectre, la película furor de Netflix En Spectre, James Bond recibe un misterioso mensaje del pasado que lo impulsa a emprender una misión no autorizada que lo lleva desde Ciudad de México hasta Roma. En el camino, se infiltra en una reunión secreta y descubre la existencia de SPECTRE, una organización criminal que opera desde las sombras.

Mientras tanto, en Londres, el futuro del MI6 es puesto en duda por las autoridades, lo que deja a Bond cada vez más aislado. Con la ayuda de viejos aliados, el agente busca a Madeleine Swann, hija de un antiguo enemigo, quien podría tener la clave para revelar una conexión inquietante entre Bond y el villano al que enfrenta.

Tráiler de 007: Spectre Embed - SPECTRE - Official Trailer - November 6 Reparto de 007: Spectre Daniel Craig como James Bond

Léa Seydoux como Madeleine Swann

Christoph Waltz como Ernst Stavro Blofeld

Monica Bellucci como Lucía Sciarra

Ralph Fiennes como M

Naomie Harris como Moneypenny

Ben Whishaw como Q