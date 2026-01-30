Por qué Google ya no sigue en vivo los resultados de los partidos de la Liga Profesional Con el correr de las primeras fechas del Torneo Apertura 2026, los usuarios se percataron de la situación y elevaron su queja en redes sociales. Qué pasó. Por + Seguir en







Por qué Google no muestra los partidos de la Liga Profesional en tiempo real

Pexels

Usuarios de redes sociales advirtieron en las últimas horas un cambio llamativo en el funcionamiento de Google vinculado al fútbol argentino: el buscador dejó de mostrar los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional.

La modificación generó sorpresa entre los hinchas, acostumbrados a consultar de manera rápida el marcador de su equipo con solo ingresar su nombre en el buscador.

Hasta hace poco, al googlear a un club argentino durante un partido, era posible acceder al resultado en tiempo real, formaciones, estadísticas básicas y al fixture. Sin embargo, ahora solo aparecen noticias relacionadas con los equipos, sin información sobre el Torneo Apertura, la tabla de posiciones ni los próximos encuentros. Tampoco se visualizan resultados de las primeras fechas ya disputadas ni es posible seguir los partidos minuto a minuto

Ante este escenario, quienes buscan conocer el resultado de un encuentro deben recurrir a fuentes alternativas, como la página oficial de la AFA o portales deportivos especializados o redes sociales, además de aplicaciones dedicadas exclusivamente al seguimiento del fútbol.

La Asociación del Fútbol Argentino La AFA regula todo lo que tiene que ver con los derechos de la Liga Profesional Redes Sociales Según la inteligencia artificial, este planteo, los datos en tiempo real tienen un valor comercial y están sujetos a acuerdos específicos. En el caso del fútbol argentino, esos derechos regulados por la AFA y por las empresas que poseen la transmisión de los encuentros, como TNT Sports y ESPN Premium, que cuentan con exclusividad.