30 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Por qué Google ya no sigue en vivo los resultados de los partidos de la Liga Profesional

Con el correr de las primeras fechas del Torneo Apertura 2026, los usuarios se percataron de la situación y elevaron su queja en redes sociales. Qué pasó.

Por
Por qué Google no muestra los partidos de la Liga Profesional en tiempo real

Por qué Google no muestra los partidos de la Liga Profesional en tiempo real


Pexels

Usuarios de redes sociales advirtieron en las últimas horas un cambio llamativo en el funcionamiento de Google vinculado al fútbol argentino: el buscador dejó de mostrar los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional.

Los partidos de ida se jugarán entre el 17 y 18 de febrero. 
Te puede interesar:

Sorteo Champions League: con Real Madrid- Benfica, así quedaron todos los cruces de los playoffs

La modificación generó sorpresa entre los hinchas, acostumbrados a consultar de manera rápida el marcador de su equipo con solo ingresar su nombre en el buscador.

Hasta hace poco, al googlear a un club argentino durante un partido, era posible acceder al resultado en tiempo real, formaciones, estadísticas básicas y al fixture. Sin embargo, ahora solo aparecen noticias relacionadas con los equipos, sin información sobre el Torneo Apertura, la tabla de posiciones ni los próximos encuentros. Tampoco se visualizan resultados de las primeras fechas ya disputadas ni es posible seguir los partidos minuto a minuto

Ante este escenario, quienes buscan conocer el resultado de un encuentro deben recurrir a fuentes alternativas, como la página oficial de la AFA o portales deportivos especializados o redes sociales, además de aplicaciones dedicadas exclusivamente al seguimiento del fútbol.

La Asociación del Fútbol Argentino
La AFA regula todo lo que tiene que ver con los derechos de la Liga Profesional

La AFA regula todo lo que tiene que ver con los derechos de la Liga Profesional

Según la inteligencia artificial, este planteo, los datos en tiempo real tienen un valor comercial y están sujetos a acuerdos específicos. En el caso del fútbol argentino, esos derechos regulados por la AFA y por las empresas que poseen la transmisión de los encuentros, como TNT Sports y ESPN Premium, que cuentan con exclusividad.

Google no genera esos datos por cuenta propia, sino que los adquiere a proveedores oficiales. En caso de no existir un acuerdo, el buscador no mostrará los datos.

En cambio, aplicaciones como Sofascore, Promiedos, Flashscore u OneFootball continúan mostrando resultados del fútbol argentino porque cuentan con acuerdos específicos con proveedores habilitados para explotar esos datos, aunque en algunos casos con leves demoras.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Surf Chalet de fondo en una casa mítica construida en 1942.

La emotiva historia detrás de la inauguración del primer museo del surf en Mar del Plata

Este paso le puede llegar a dar una nueva oportunidad en el país que lo vio nacer futbolísticamente.

Jugó en Boca con Bianchi y ahora volvió de EEUU para seguir su carrera en el Ascenso

El jugador también integró la Selección argentina en la Copa América 2024.

Un campeón del mundo argentino jugará en otro equipo y busca volver a la Selección: "Está en mi cabeza"

Verón, duro con la AFA.

La chicana de Juan Sebastián Verón a la AFA luego del pasillo de campeón a Estudiantes

Cristiano Ronaldo impone moda afuera de la cancha.

Cristiano Ronaldo mostró parte de su look y dejó ver con su buzo cuál es el color que estará de moda en 2026

El argentino cerró la pretemporada en Barcelona.

Colapinto cerró la pretemporada en Barcelona con resultados alentadores: qué dijo el piloto sobre el nuevo A526

Rating Cero

Llevaban cuatro años de relación.

Carlos Nair Menem se separó de su novia tras cuatro años de relación

Moria Casán entrevistará a la China Suárez.

Moria Casán y la China Suárez, frente a frente nuevamente: "Nadie suelta"

La causa quedó caratulada como amenazas.

La Justicia comenzó a investigar las amenazas a Karina Mazzocco

La ira de Dios ofrece un guion sólido con actuaciones destacadas que la crítica elogió especialmente.
play

Hoy en Netflix: dura menos de 2 horas, es buenísima y la protagoniza Diego Peretti

Su elección estética refuerza una impronta actual sin perder identidad.

La impresionante transformación de Penélope Cruz: chau al pelo largo

Flor Vigna lanza un nuevo tema con palitos para un ex.
play

Flor Vigna reveló amenazas de un exnovio y en redes apuntaron a Luciano Castro

últimas noticias

¿Cuál es el arcángel que nos protege durante los eclipses?

¿Cuál es el arcángel que nos protege durante los eclipses?

Hace 3 minutos
Las colecciones europeas funcionan como termómetro de lo que luego se replica en otras regiones.

Adiós a las remeras oversize: esta es la prenda que en Europa ya marca tendencia

Hace 6 minutos
Llevaban cuatro años de relación.

Carlos Nair Menem se separó de su novia tras cuatro años de relación

Hace 11 minutos
Reemplazar la proteína animal puede ser beneficioso para el organismo. 

Esto le pasa al cuerpo si cambiás la carne por la proteína vegetal

Hace 12 minutos
Por qué Google no muestra los partidos de la Liga Profesional en tiempo real

Por qué Google ya no sigue en vivo los resultados de los partidos de la Liga Profesional

Hace 15 minutos