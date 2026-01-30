30 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Revelaron dónde encontraron el cuerpo de Narela Barreto, la argentina hallada sin vida en Los Ángeles

La mujer de 27 años estaba desaparecida desde el 21 de enero y este jueves localizaron el cuerpo en la ciudad de Estados Unidos.

Por
Narela Barreto fue hallada muerta. 

Narela Barreto fue hallada muerta. 

La familia de Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que había sido intensamente buscada y fue hallada muerta en la ciudad de Los Ángeles, dio a conocer impactantes detalles sobre las circunstancias del hallazgo. Fue Santiago, su hermano, quien relató que el cuerpo de la joven fue encontrado en plena vía pública, en una zona cercana al lugar donde residía, tras varios días marcados por la angustia y la incertidumbre.

Te puede interesar:

La advertencia de la familia de Narela Barreto: "No sabíamos nada sobre la pareja"

“Estaba tirada y parece que llevaba varios días muerta”, indicó Santiago, su hermano, en Telenoche. La ubicación del hallazgo –tan cerca de su nuevo domicilio- y el estado del cuerpo se cree que murió poco tiempo después desaparecer el 21 de enero.

La familia considera que la joven fue atacada mientras iba a trabajar: “Pensamos que le habrán inyectado algo, que la atacaron yendo al trabajo. No sabemos si alguien conocido o no. La habrán agarrado desprevenida y en ese mismo ataque, habrá sido el homicidio”.

Narela estaba radicada hace dos años en los Estados Unidos, donde estudiaba traductorado de inglés y se encontraba trabajando de camarera en un comercio. "Había emigrado para ayudar a su familia y lamentablemente fue hallada muerta", señaló el especialista en temas judiciales.

En este marco, personal de la Policía de Los Ángeles busca determinar la causa de la muerte de la joven argentina y los responsables del presunto crimen.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Podría haber más capturas en las próximas horas.

Córdoba: detuvieron 30 personas luego de un mega operativo por causas de robo

El presunto femicida es Marcos Ariel García, de 26 años.

Murió una joven en La Plata tras caer desde un segundo piso: detuvieron a su novio

El hecho se produjo en Santa Teresita.

Tragedia en Santa Teresita: hallaron muerto a un hombre que había desaparecido en el mar

play

El emotivo testimonio de los abuelos de Jeremías: "Era nuestro compañero"

Uno de los cuidacoches sufrió un traumatismo de cráneo.

Video: violenta pelea entre dos cuidacoches en pleno centro de Córdoba

Narela Barreto fue hallada muerta.

El último mensaje que mandó Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

Rating Cero

Llevaban cuatro años de relación.

Carlos Nair Menem se separó de su novia tras cuatro años de relación

Moria Casán entrevistará a la China Suárez.

Moria Casán y la China Suárez, frente a frente nuevamente: "Nadie suelta"

La causa quedó caratulada como amenazas.

La Justicia comenzó a investigar las amenazas a Karina Mazzocco

La ira de Dios ofrece un guion sólido con actuaciones destacadas que la crítica elogió especialmente.
play

Hoy en Netflix: dura menos de 2 horas, es buenísima y la protagoniza Diego Peretti

Su elección estética refuerza una impronta actual sin perder identidad.

La impresionante transformación de Penélope Cruz: chau al pelo largo

Flor Vigna lanza un nuevo tema con palitos para un ex.
play

Flor Vigna reveló amenazas de un exnovio y en redes apuntaron a Luciano Castro

últimas noticias

¿Cuál es el arcángel que nos protege durante los eclipses?

¿Cuál es el arcángel que nos protege durante los eclipses?

Hace 10 minutos
Las colecciones europeas funcionan como termómetro de lo que luego se replica en otras regiones.

Adiós a las remeras oversize: esta es la prenda que en Europa ya marca tendencia

Hace 13 minutos
Llevaban cuatro años de relación.

Carlos Nair Menem se separó de su novia tras cuatro años de relación

Hace 18 minutos
Reemplazar la proteína animal puede ser beneficioso para el organismo. 

Esto le pasa al cuerpo si cambiás la carne por la proteína vegetal

Hace 19 minutos
Por qué Google no muestra los partidos de la Liga Profesional en tiempo real

Por qué Google ya no sigue en vivo los resultados de los partidos de la Liga Profesional

Hace 22 minutos