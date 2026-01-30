Revelaron dónde encontraron el cuerpo de Narela Barreto, la argentina hallada sin vida en Los Ángeles La mujer de 27 años estaba desaparecida desde el 21 de enero y este jueves localizaron el cuerpo en la ciudad de Estados Unidos. Por + Seguir en







Narela Barreto fue hallada muerta.

La familia de Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que había sido intensamente buscada y fue hallada muerta en la ciudad de Los Ángeles, dio a conocer impactantes detalles sobre las circunstancias del hallazgo. Fue Santiago, su hermano, quien relató que el cuerpo de la joven fue encontrado en plena vía pública, en una zona cercana al lugar donde residía, tras varios días marcados por la angustia y la incertidumbre.

“Estaba tirada y parece que llevaba varios días muerta”, indicó Santiago, su hermano, en Telenoche. La ubicación del hallazgo –tan cerca de su nuevo domicilio- y el estado del cuerpo se cree que murió poco tiempo después desaparecer el 21 de enero.

La familia considera que la joven fue atacada mientras iba a trabajar: “Pensamos que le habrán inyectado algo, que la atacaron yendo al trabajo. No sabemos si alguien conocido o no. La habrán agarrado desprevenida y en ese mismo ataque, habrá sido el homicidio”.

Narela estaba radicada hace dos años en los Estados Unidos, donde estudiaba traductorado de inglés y se encontraba trabajando de camarera en un comercio. "Había emigrado para ayudar a su familia y lamentablemente fue hallada muerta", señaló el especialista en temas judiciales.

En este marco, personal de la Policía de Los Ángeles busca determinar la causa de la muerte de la joven argentina y los responsables del presunto crimen.