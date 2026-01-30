30 de enero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de enero

El oficial opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana estable donde se encamina a cerrar enero con tendencia a la baja.

Por
El dolar cierra el mes abajo de los $1.500. 

Freepik

El dólar oficial cotiza este viernes a $1.415 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves sin cambios y una semana marcada por la estabilidad cambiaria. Por su parte, el blue se ubica en los $1.475, mientras que el mayorista se acerca lentamente a los $1.500.

El dólar oficial se mantuvo igual que ayer, luego de una racha de tres jornadas consecutivas al alza.
El dólar subió durante la jornada, pero se estabilizó y cierra enero a la baja

En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

Este escenario es aprovechado por el Banco Central (BCRA) para comprar divisas. Las reservas se incrementaron en u$s380 millones en esta última rueda y cerraron en u$s46.159 millones, luego de que la autoridad comprara u$s33 millones en el Mercado Libre de Cambio (MLC) y gracias a la fuerte suba del oro (+4,4%).

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el esquema de bandas cambiarias y ratificó el rumbo del régimen actual. En una reciente entrevista con Bloomberg, sostuvo que cualquier flexibilización recién se evaluará cuando el Gobierno termine de absorber el excedente monetario y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

dólar blue billetes divisas dólares

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.414,63 para la compra y $1.465,082 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.444,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) llega a $1.507,86, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.458,88.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.444,50.

