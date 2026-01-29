29 de enero de 2026 Inicio
Cristiano Ronaldo mostró parte de su look y dejó ver con su buzo cuál es el color que estará de moda en 2026

El delantero portugués marcó tendencia con un outfit que se verá mucho esta temporada. De qué se trata y cómo combinarlo en el día a día.

Cristiano Ronaldo impone moda afuera de la cancha.

  • Cristiano Ronaldo marcó tendencia con el color que se usará en 2026.
  • El portugués posó en redes sociales con un buzo verde militar.
  • Se trata de un color versátil y moderno, fácil de combinar con tonos neutros.
  • Se destaca en prendas utilitarias como abrigos, camperas, pantalones cargo y polleras.

Cristiano Ronaldo no solo es uno de los mejores futbolistas del mundo, sino también una de las caras más famosas a nivel mundial. Todo lo que hace tiene gran repercusión en redes sociales y, en esta ocasión, mostró un look que dejó ver cuál es el color que estará de moda en 2026.

El jugador del Al-Nassr compartió una foto en Instagram en la que solo se puede apreciar la parte superior de su outfit. Usó una remera negra de cuello redondo y corte clásico y, sobre sus hombros, un buzo de algodón con un diseño minimalista que se destacó por su tono verde militar.

Este color es una de las tendencias para 2026, especialmente en prendas utilitarias como abrigos, camperas, pantalones cargo y polleras. Funciona como un básico versátil y moderno, fácil de combinar con tonos neutros como blanco, negro, beige y gris, y aparece tanto en looks casuales como en estilos más sofisticados.

Look Cristiano Ronaldo

Revelaron en qué año podría retirarse Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo cumplirá 41 años el próximo 5 de febrero, pero sigue totalmente vigente en el Al-Nassr y en la Selección de Portugal. Aunque sabe que el momento de retirarse se acerca, el delantero todavía tiene algunos objetivos que quiere alcanzar en su carrera, por lo que estiraría la decisión un poco más.

Según trascendió, CR7 tiene planeado renovar su contrato con el club saudí por otro año y colgar los botines en 2027. Esto le daría el tiempo suficiente para llegar a una de sus metas más ambiciosas: anotar 1.000 goles oficiales. No es una idea descabellada, teniendo en cuenta que le faltan apenas 40.

Por otro lado, posponer el retiro significa que jugará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la selección portuguesa y se convertirá en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo. CR7 tiene pendiente levantar este trofeo y siente que aún puede ser clave para el equipo luso.

