El presente de los ex Mambrú, a más de 20 años de su separación.

Mambrú fue uno de los fenómenos más recordados de la música argentina de comienzos de los 2000 . Formada en el programa Popstars, la banda alcanzó un rápido reconocimiento gracias a su combinación de carisma, presencia mediática y una propuesta musical que conectó con el público juvenil. Con tres discos editados , múltiples premios y giras por distintos países de la región, su impacto trascendió la televisión y se instaló con fuerza en la industria del entretenimiento.

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

La separación anunciada en 2005 sorprendió a sus seguidores y abrió una etapa de especulaciones sobre el futuro de cada uno de sus miembros. Con el paso del tiempo, esa decisión se transformó en el punto de partida de recorridos artísticos diversos. Aunque alejados del formato de banda pop, todos continuaron ligados a la música desde diferentes espacios , ampliando su perfil profesional hacia el teatro musical, la producción independiente, la gestión cultural y el activismo social.

Germán Tripel , conocido como “Tripa” , es quien mantuvo mayor visibilidad mediática tras el final del grupo. Su carrera se orientó con fuerza al teatro musical , donde logró consolidarse como uno de los intérpretes más reconocidos del género en Argentina. Participó en producciones destacadas como “Rent”, “Escuela de Rock” y “Kinky Boots”, combinando actuación, canto y baile.

Germán Tripel consolidó su carrera en el teatro musical con premios y roles protagónicos.

Ese recorrido también tuvo impacto en la televisión, con participaciones en ficciones populares como “Violetta”, “Esperanza mía”, “Mis amigos de siempre” y “Solamente vos”. Su desempeño artístico fue reconocido con un Premio ACE en 2009 y múltiples nominaciones, que lo posicionaron como una figura central dentro del teatro musical local.

Gerónimo Rauch , o “Gero” , desarrolló una de las trayectorias más internacionales del grupo. Tras su paso por Mambrú, su carrera tomó un rumbo decisivo cuando fue convocado en 2007 para participar en “Jesucristo Superstar” en Madrid . Esa experiencia marcó el inicio de su consolidación en el circuito europeo de teatro musical.

Luego protagonizó grandes producciones como “Los Miserables” en España e Inglaterra y “El fantasma de la Ópera” en el Reino Unido, lo que lo convirtió en uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional en el género. Además, editó tres discos solistas, dos bajo el sello Sony Music y uno de manera independiente, ampliando su perfil como cantante.

Pablo Silberberg

1 pablo silberbergjpg.jpg Pablo Silberberg sostuvo su carrera artística a través del proyecto Inmigrantes, aún activo en la escena local.

Pablo Silberberg continuó su carrera musical junto a su hermano gemelo Carlos, con quien formó la banda Inmigrantes tras la disolución de Mambrú y Gamberro. El proyecto obtuvo un importante reconocimiento al ganar el premio Mejor Artista Nuevo Sur en MTV Latinoamérica en 2007.

Al año siguiente, Inmigrantes fue nominada a los Premios Gardel como Mejor Álbum Nuevo de Artista Pop. A diferencia del formato de boy band, el grupo se enfocó en una propuesta más alternativa y autoral, que se mantiene activa con presentaciones en vivo y lanzamientos propios.

Milton Amadeo

5 miltonjpg.jpg Milton Amadeo orientó su carrera hacia una faceta instrumental, con foco en el jazz, el funk y la fusión musical.

Milton Amadeo siguió vinculado a la música desde un perfil más instrumental y colaborativo. Compartió escenario con referentes como Javier y Walter Malosetti y Rubén Rada, lo que marcó su inclinación hacia una propuesta más ligada al jazz, el funk y la fusión.

Luego de un tiempo alejado de los escenarios, anunció su regreso con un espectáculo que recorre su discografía y suma nuevas composiciones. Este retorno reafirma su identidad como músico integral y su búsqueda constante de renovación artística.

Emanuel Ntaka

2 emanuel ntakajpg.jpg Emanuel Ntaka combinó la producción musical con la gestión cultural dentro del Ministerio de Cultura.

Emanuel Ntaka, conocido como “Manu”, eligió un camino distinto al de sus compañeros, con un perfil más reservado. Si bien lanzó su disco solista “No pares”, su mayor desarrollo estuvo en el ámbito de la producción musical, al fundar su propia compañía, NTK Records, que continúa activa.

Además, su figura adquirió relevancia por su compromiso social. Es un reconocido activista por los derechos de la comunidad afro en Argentina y desde hace varios años forma parte del Ministerio de Cultura de la Nación, donde coordina el programa de Cultura Afro, articulando música, identidad y políticas culturales.